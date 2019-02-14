Защитник Донецкого аэропорта узнал в Лусварги боевика – прокуратура

Защитник Донецкого аэропорта дал показания по делу бразильца Рафаэля Маркуса Лусварги, обвиняемого в участии в террористических организациях.

Об этом сообщает 14 февраля пресс-служба столичной прокуратуры.

Отмечается, что на судебном заседании в четверг были допрошены два свидетеля, в том числе военнослужащий ВСУ, который был участником боевых действий под Донецким аэропортом.

"Указанный свидетель узнал обвиняемого как участника непредвиденных законом вооруженных формирований во время боевых действий, имевших место вблизи Донецкого аэропорта в 2015 году", - сообщает прокуратура.

Относительно показаний военного спикер прокуратуры Киева Надежда Максимец уточнила "Украинской правде" следующее:

"Свидетель в суде подтвердил, что узнал бразильца по фото, которые они делали на местности после нашей атаки. Лусварги был тогда ранен. И этот факт также подтверждается другими материалами следствия".

В прокуратуре также сообщили, что после завершения допроса свидетелей обвиняемый заявил ходатайство о замене защитника, которое суд удовлетворил (Лусварги уже второй раз меняет адвоката -ред).

Следующее судебное заседание назначено на 28 февраля. Суд планирует допросить самого Лусварги, после чего судебное заседание будет отложено для подготовки сторон к судебным прениям.

Напомним: