В Bellingcat назвали имя третьего подозреваемого в отравлении Скрипалей

Расследователи Bellingcat назвали настоящее имя третьего подозреваемого в отравлении Скрипалей, вероятного сотрудника ГРУ "Сергея Федотова" и, по словам журналистов, его зовут Денис Сергеев.

Об этом говорится в расследовании Bellingcat.

"Этот человек - Денис Вячеславович Сергеев, высокопоставленный офицер ГРУ и выпускник Военной дипломатической академии России", - заявляют в Bellingcat.

По их информации, он родился 17 сентября 1973 года в Ушарале, небольшом милитаризованном городке, в тогдашнем советском Казахстане у советско-китайской границы. Он служил в армии в южном российском городе Новороссийск в Краснодарском крае.

В период между 2000 и 2002 годами он был переведен в Москву и поступил в элитную Военную дипломатическую академию, известную в России как "консерватория ГРУ". С этой академии ежегодно выпускаются 100 элитных разведчиков.

Денис Сергеев женат, имеет взрослую дочь.

В период с 2004 по 2012 годы он был акционером и или руководил восемью российскими компаниями. Они были ликвидированы между 2007 и 2012 годами. Эти компании были фиктивными корпорациями с названиями, имитирующими названия других крупных компаний, зарегистрированных в России, отмечают журналисты.

"В большинстве компаний Сергеев был единственным акционером, а в двух он был общим акционером с другими людьми, некоторых из которых мы также определили, как офицеров ГРУ", - пишут в Bellingcat.

Журналисты установили, что в 2009 году Денис Сергеев получил персональный кредит от российского банка на сумму чуть более миллиона долларов. Этот персональный кредит предоставили ему несмотря на то, что у него не было зарегистрированной недвижимости и автомобиля.

"В 2010 году Денис Сергеев получил свое альтер-эго "Сергей Вячеславович Федотов". Новый действительный паспорт был выдан под таким именем, тем самым паспортным пунктом "770001" в Москве, который выдал паспорта Мишкину, Чепиге, другим оперативникам ГРУ, а также "VIP" гражданам", - отмечают журналисты.

Дата рождения "Федотова" соответствует дню рождения Дениса Сергеева. Место его рождения было перенесено из Казахстана в село Апушка в Рязанской области России.

Как и в случае с другими тайными паспортами, выданными Мишкину и Чепиге, "причина" для выдачи нового паспорта была указана как "непригодность для использования" предыдущего паспорта. Как и в других случаях, предыдущий указанный паспорт никогда не существовал.

В Bellingcat предполагают, что он является третьим подозреваемым в отравлении Юлии и Сергея Скрипалей.

"Путешествуя как "Федотов", Денис Сергеев прибыл в Лондон рано утром 2 марта 2018 года, выехав из Москвы в 7:00 рейсом "Аэрофлота" SU 2580. Другие два подозреваемые, Мишкин и Чепига, прибыли следующим рейсом того же дня", - рассказывают журналисты.

Они отмечают, что роль Федотова в отравлении пока непонятна и предполагают, что вероятно она могла заключаться в "подготовке и выполнении операции по отравлению".

Журналисты добавляют, что им не удалось установить, ездил ли Сергеев в Солсбери в течение всего периода его пребывания в Великобритании. Он забронировал обратный рейс на самолете Аэрофлота SU 2579 из лондонского Хитроу в Москву 4 марта, в день, когда Сергей и Юлия Скрипали упали без сознания. Однако он так и не полетел этим рейсом и вместо него на неидентифицированном транспорте поехал в Рим и в тот же день вылетел оттуда в Москву.

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