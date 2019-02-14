В Bellingcat назвали имя третьего подозреваемого в отравлении Скрипалей
Расследователи Bellingcat назвали настоящее имя третьего подозреваемого в отравлении Скрипалей, вероятного сотрудника ГРУ "Сергея Федотова" и, по словам журналистов, его зовут Денис Сергеев.
Об этом говорится в расследовании Bellingcat.
"Этот человек - Денис Вячеславович Сергеев, высокопоставленный офицер ГРУ и выпускник Военной дипломатической академии России", - заявляют в Bellingcat.
По их информации, он родился 17 сентября 1973 года в Ушарале, небольшом милитаризованном городке, в тогдашнем советском Казахстане у советско-китайской границы. Он служил в армии в южном российском городе Новороссийск в Краснодарском крае.
В период между 2000 и 2002 годами он был переведен в Москву и поступил в элитную Военную дипломатическую академию, известную в России как "консерватория ГРУ". С этой академии ежегодно выпускаются 100 элитных разведчиков.
Денис Сергеев женат, имеет взрослую дочь.
В период с 2004 по 2012 годы он был акционером и или руководил восемью российскими компаниями. Они были ликвидированы между 2007 и 2012 годами. Эти компании были фиктивными корпорациями с названиями, имитирующими названия других крупных компаний, зарегистрированных в России, отмечают журналисты.
"В большинстве компаний Сергеев был единственным акционером, а в двух он был общим акционером с другими людьми, некоторых из которых мы также определили, как офицеров ГРУ", - пишут в Bellingcat.
Журналисты установили, что в 2009 году Денис Сергеев получил персональный кредит от российского банка на сумму чуть более миллиона долларов. Этот персональный кредит предоставили ему несмотря на то, что у него не было зарегистрированной недвижимости и автомобиля.
"В 2010 году Денис Сергеев получил свое альтер-эго "Сергей Вячеславович Федотов". Новый действительный паспорт был выдан под таким именем, тем самым паспортным пунктом "770001" в Москве, который выдал паспорта Мишкину, Чепиге, другим оперативникам ГРУ, а также "VIP" гражданам", - отмечают журналисты.
Дата рождения "Федотова" соответствует дню рождения Дениса Сергеева. Место его рождения было перенесено из Казахстана в село Апушка в Рязанской области России.
Как и в случае с другими тайными паспортами, выданными Мишкину и Чепиге, "причина" для выдачи нового паспорта была указана как "непригодность для использования" предыдущего паспорта. Как и в других случаях, предыдущий указанный паспорт никогда не существовал.
В Bellingcat предполагают, что он является третьим подозреваемым в отравлении Юлии и Сергея Скрипалей.
"Путешествуя как "Федотов", Денис Сергеев прибыл в Лондон рано утром 2 марта 2018 года, выехав из Москвы в 7:00 рейсом "Аэрофлота" SU 2580. Другие два подозреваемые, Мишкин и Чепига, прибыли следующим рейсом того же дня", - рассказывают журналисты.
Они отмечают, что роль Федотова в отравлении пока непонятна и предполагают, что вероятно она могла заключаться в "подготовке и выполнении операции по отравлению".
Журналисты добавляют, что им не удалось установить, ездил ли Сергеев в Солсбери в течение всего периода его пребывания в Великобритании. Он забронировал обратный рейс на самолете Аэрофлота SU 2579 из лондонского Хитроу в Москву 4 марта, в день, когда Сергей и Юлия Скрипали упали без сознания. Однако он так и не полетел этим рейсом и вместо него на неидентифицированном транспорте поехал в Рим и в тот же день вылетел оттуда в Москву.
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Напоминаем:
- Британское издание The Insider и группа Bellingcat обнародовали информацию о том, что болгарский бизнесмен Емилиян Гебрев был отравлен "Новичком" весной 2015 года.
- Вероятно, к этому причастен гражданин России Сергей Федотов, который находился в Болгарии в конце апреля 2015 года, когда Гебрев был госпитализирован с симптомами отравления "Новичком". После госпитализации Гебрева Федотов спешно покинул территорию Болгарии, вернувшись в Москву.
- Емилиян Гебрев - известный в Болгарии бизнесмен, владелец компании "Дунарит" и одного из оружейных заводов.
- Сам Гебрев считает, что был отравлен из-за интереса России к его оружейному заводу.
- В марте 2018 года в Великобритании нервно-паралитическим веществом класса "Новичок" был отравлен бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь. Медикам окружной больницы Солсбери удалось их спасти.
- 5 сентября британские прокуроры назвали имена двух россиян, которых считают исполнителями отравления в Солсбери. Это – Александр Петров и Руслан Боширов. Прокуроры отметили, что их настоящие имена могут быть другими.
- Журналисты узнали, что один из подозреваемых в отравлении скрипача, называл себя "Русланом Бошировим", на самом деле зовут Анатолий Чепига. Он – полковник ГРУ и награжден званием "Героя РФ".
- Журналист Сергей Канев, который участвовал в расследовании, заявил, что Чепига-Боширов участвовал в эвакуации Януковича в Россию.
- Вторым подозреваемым, по мнению журналистов, Александром Петровым, является военный врач и полковник ГРУ РФ Александр Евгеньевич Мишкин. Журналисты обнаружили, что он неоднократно ездил в Украину, в частности во время Майдана 2013 года, и в непризнанную Приднестровскую республику.
- Президент РФ якобы вручил Мишкину награду во второй половине 2014 года. Люди, знакомые с его семьей, считают, что Мишкина наградили за деятельность "или в Крыму, или в отношении Януковича".
- Также в Bellingcat заявили, что сотрудники ГРУ РФ Александр Мишкин и Анатолий Чепига участвовали в захвате госучреждений на Донбассе.
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