У Порошенко считают, что его рейтинг растет

Заместитель председателя фракции БПП Сергей Березенко связывает обвинения в том, что он якобы создает платную сеть агитаторов в поддержку президента, с ростом рейтинга Петра Порошенко.

Об этом он заявил в интервью "Интерфакс-Украина".

"Президент и его команда являются объектами атак политических оппонентов. И причина этих атак кроется в росте политического рейтинга президента Петра Порошенко за последние месяцы", - сказал Березенко.

По его словам, в мае-июне 2018 года по результатам разных социологических исследований рейтинг Порошенко колебался от 5% до 7%.

"А сегодня уже все, без исключения, социологические компании говорят, что поддержка составляет порядка 13-14% от всех избирателей, а если считать процент от тех, кто заявляет, что намерен прийти на избирательные участки – то показатель приближается к 17-20%", - заявил Березенко.

По его мнению, это беспокоит их оппонентов.

"И единственный способ, которым они могут противостоять нашим трем программным постулатам – трем китам, на которые опирается избирательная кампания президента – "АРМІЯ – МОВА – ВІРА" – это обвинение в нечестной борьбе и в желании незаконными методами одержать победу", - заявил представитель БПП.

Напомним: