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У Порошенко считают, что его рейтинг растет

Четверг, 14 февраля 2019, 14:25

Заместитель председателя фракции БПП Сергей Березенко связывает обвинения в том, что он якобы создает платную сеть агитаторов в поддержку президента, с ростом рейтинга Петра Порошенко.

Об этом он заявил в интервью "Интерфакс-Украина".

"Президент и его команда являются объектами атак политических оппонентов. И причина этих атак кроется в росте политического рейтинга президента Петра Порошенко за последние месяцы", - сказал Березенко.

По его словам, в мае-июне 2018 года по результатам разных социологических исследований рейтинг Порошенко колебался от 5% до 7%.

"А сегодня уже все, без исключения, социологические компании говорят, что поддержка составляет порядка 13-14% от всех избирателей, а если считать процент от тех, кто заявляет, что намерен прийти на избирательные участки – то показатель приближается к 17-20%", - заявил Березенко.

По его мнению, это беспокоит их оппонентов.

"И единственный способ, которым они могут противостоять нашим трем программным постулатам – трем китам, на которые опирается избирательная кампания президента – "АРМІЯ – МОВА – ВІРА" – это обвинение в нечестной борьбе и в желании незаконными методами одержать победу", - заявил представитель БПП.

Напомним:

  • Согласно последнему опросу КМИС, 26,9% украинцев, которые будут участвовать в голосовании на президентских выборах, намерены поддержать шоумена Владимира Зеленского. За нынешнего главу государства Петра Порошенко готовы отдать голоса 17,7%, за лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко 15,8%.
  • Во втором туре, согласно опросу, Порошенко проигрывает Зеленскому и Тимошенко.
  • При этом, по выводу социологов, Порошенко сохраняет наихудший "антирейтинг" (40,8%), за ним следует Тимошенко (25,2%), а Зеленский в антирейтинге шестой (10,8%).
  • В то же время, 17,8% респондентов считают, что президентом останется Порошенко. В победу Тимошенко верят чуть меньше 16,8% (разница в пределах погрешности), в победу Зеленского – 13,7%.
  • 4 февраля кандидат в президенты Юлия Тимошенко обратилась к НАБУ по поводу обогащения действующего президента Петра Порошенко.
  • Тимошенко также заявила, что подаст два заявления на имя министра внутренних дел Арсена Авакова по поводу предвыборной кампании, потому что Порошенко через своего "соратника Березенко создает сеть в стране и раздает по тысяче гривен людям за голос".
  • 7 февраля кандидат в президенты Гриценко в эфире одного из телеканалов заявил, что президент Петр Порошенко якобы дал указание выделить 2 млрд грн на подкуп избирателей. Одним из организаторов такого подкупа Гриценко назвал Березенко.
  • Березенко на это ответил, что подаст иск в суд на Гриценко о защите своей чести и деловой репутации.

"Украинская правда" в Threads

Темы: БПППорошенковыборы президента 2019
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