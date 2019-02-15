Новости дня: арест Мангера, дело "Приватбанка" против РФ и "прикрытие" трудоустройства ФЛП

Мангера взяли под стражу, а затем он вышел на свободу, судья по делу Супрун заявил о самоотводе, а в правительстве хотят прикрыть "схему" трудоустройства ФЛП — новости, которые были актуальны 15 февраля.

О Мангере

Председателя Херсонского облсовета Мангера, подозреваемого в организации убийства Гандзюк, взяли под стражу с правом на залог.

Позже адвокат подозреваемого заявил, что заплатил залог, а Мангер покинул СИЗО.

О "Приватбанке" и деле против РФ

Гаагский суд обнародовал частичное арбитражное решение в пользу "Приватбанка" в деле против России — банк требует $ 1 млрд компенсации за потерянные из-за аннексии Крыма имущество и активы.

О деле Супрун

Судья, который сначала запретил Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения, а затем отменил свое решение, заявил о самоотводе.

О других важных новостях

Санкции против восьми россиян, причастных к захвату украинских моряков вблизи Керченского пролива, согласовали дипломаты Евросоюза — решения должны формализовать в ближайшие недели.

Минсоцполитики предлагает запретить использовать гражданские отношения между компаниями и физическими лицами-предпринимателями вместо найма таких лиц на работу.

Президент Трамп заявил, что введет чрезвычайное положение в США, чтобы получить больше денег для строительства стены на границе с Мексикой.

Отныне украинцы могут путешествовать в Уругвай без виз — соответствующее решение приняли в стране.