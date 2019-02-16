Порошенко и Меркель обсудили противодействие вмешательству РФ в выборы

Президент Украины Петр Порошенко и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель обсудили вопросы предотвращения российского вмешательства в президентские выборы в Украине, которые запланированы на 31 марта 2019 года.

Как сообщили 16 февраля в пресс-службе главы украинского государства, встреча Порошенко и Меркель состоялась на Мюнхенской конференции по безопасности.

Отмечается, что стороны "обсудили пути противодействия российской агрессии против Украины", где Порошенко "отметил важность усиления давления на РФ для освобождения пленных украинских моряков, незаконно задержанных в Керченском проливе, а также всех украинских заложников, которые незаконно содержатся в России и на оккупированных территориях Донбасса и Крыма".

Также Порошенко и Меркель "скоординировали действия с целью внедрения "Азовского пакета" санкций".

Напомним,