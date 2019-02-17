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Волкер: РФ не заинтересована в урегулировании конфликта на Донбассе 

Воскресенье, 17 февраля 2019, 12:50
Волкер: РФ не заинтересована в урегулировании конфликта на Донбассе 

Россия не желает предпринимать действий по урегулирования конфликта на Донбассе во время президентской компании в Украине и не проявляет интереса ко встрече на уровне спецпредставителя Госдепа США Курта Волкера и помощника президента РФ Владислава Суркова. 

Об этом в комментарии "Интерфакс-Украина" заявил сам Волкер на полях Мюнхенской конференции по безопасности. 

"Мы всегда за то, чтобы встретится и поговорить. Россия не проявляет никакого интереса или прогресса по данному вопросу. По факту они сказали, что не хотят ничего делать во время президентских выборов", - отметил Волкер.

Говоря об имплементации Минских соглашений, он отметил, что данные договоренности "не работают должным образом".

"Они никогда не работали хорошо, поскольку Россия отказывалась их имплементировать. Никогда не было прекращения огня, отвода тяжелого вооружения или сотрудничества по этому вопросу", - заявил Волкер.

Напомним,

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Темы: РосcияДонбассОРДЛОМинские соглашения
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