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Волкер: Переговори з РФ не будуть рухатись далі, поки вона не звільнить полонених моряків

Субота, 2 лютого 2019, 03:59

Сполучені Штати не рухатимуться далі в переговорах з Росією поки російська влада не звільнить українських моряків, захоплених у Чорному морі.

Про це заявив спеціальний представник США з питань України Курт Волкер, повідомило посольство України в США.

"Ми закликаємо Росію негайно звільнити моряків, щоб ми спробували повернутися до дипломатичного вирішення цієї проблеми", - цитує посольство заяву Волкера на міжнародному медіа-майданчику під час телефонного брифінгу в Брюсселі.

Спецпредставник США підкреслив, що у Вашингтоні володіють повною інформацією щодо ситуації в районі Керченської протоки.

"Нам відомо і з зображень, і з відео, і з того, що нам показують українські колеги, це блокування проходу через протоку, переслідування українських суден в міжнародних водах, стрільба по них і моряки, які ще досі затримані в Росії", - заявив він.

Він також сказав, що США планують переглядати санкції щодо Росії через Крим в лютому. ЄС, за його словами, також розглядає можливі додаткові обмежувальні заходи, однак нічого не вирішено. Найближча зустріч міністрів закордонних справ ЄС, на якій можуть обговорюватися санкції, відбудеться в лютому, зазначив Волкер.

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Теми: полоненіморякиРосіяСШАКерченська протока
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