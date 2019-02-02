Волкер: Переговори з РФ не будуть рухатись далі, поки вона не звільнить полонених моряків
Сполучені Штати не рухатимуться далі в переговорах з Росією поки російська влада не звільнить українських моряків, захоплених у Чорному морі.
Про це заявив спеціальний представник США з питань України Курт Волкер, повідомило посольство України в США.
"Ми закликаємо Росію негайно звільнити моряків, щоб ми спробували повернутися до дипломатичного вирішення цієї проблеми", - цитує посольство заяву Волкера на міжнародному медіа-майданчику під час телефонного брифінгу в Брюсселі.
Спецпредставник США підкреслив, що у Вашингтоні володіють повною інформацією щодо ситуації в районі Керченської протоки.
"Нам відомо і з зображень, і з відео, і з того, що нам показують українські колеги, це блокування проходу через протоку, переслідування українських суден в міжнародних водах, стрільба по них і моряки, які ще досі затримані в Росії", - заявив він.
Він також сказав, що США планують переглядати санкції щодо Росії через Крим в лютому. ЄС, за його словами, також розглядає можливі додаткові обмежувальні заходи, однак нічого не вирішено. Найближча зустріч міністрів закордонних справ ЄС, на якій можуть обговорюватися санкції, відбудеться в лютому, зазначив Волкер.
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Полонені моряки: де вони зараз, що на них чекає і як Україна буде їх звільняти
Нагадуємо:
- 25 листопада 2018 року в районі Керченської протоки російські прикордонники обстріляли українські військові судна і захопилидва малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу", разом з 24 моряками, 3 з яких зазнали поранень.
- Затриманих українських моряків доставили до окупованого Росією Криму і заарештували за підозрою у "порушенні російських кордонів". Згодом з Сімферополя їх відправили до СІЗО "Лефортово" у Москві.
- Усі українські військові заявили слідчим ФСБ під протокол, що є військовополоненими.
- На думку адвоката Іллі Новікова, суд у справі військовополонених українських моряків розпочнеться не раніше ніж за рік.
- 12 січня у Федеральній службі виконання покарань заявили, що найближчими днями поранені під час атаки російських прикордонників українські моряки будуть виписані з лікарні СІЗО і поміщені до загальних камер.
- Лефортовський суд Москви продовжив на три місяці - до 24 та 26 квітня - "арешт" всім 24 військовополоненим українським морякам. Захисники моряків оскаржили це рішення суду.
- 25 січня ФСБ РФ повідомила адвокатів поранених моряків та представника СБУ, що вони направили в управління ФСВП РФ документ про переведення їх з медчастини СІЗО "Матросская тишина" у СІЗО "Лефортово".
- 27 січня російська активістка Вікторія Івлєва повідомила, що у Москві трьох військовополонених українських моряків - Андрія Ейдера, Андрія Артеменка та Василя Сороку - перевели з медчастини у "Матросской тишине" до СІЗО Лефортово.
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