В Симферопольском СИЗО у жены Балуха не приняли для него передачу
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Понедельник, 18 февраля 2019, 05:18
В Симферопольском СИЗО у жены украинского политзаключенного Владимира Балуха Натальи не приняли передачу.
Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.
По словам Натальи, отказ принять посылку сотрудники СИЗО объяснили тем, что якобы документы на Балуха до сих пор не распечатаны.
"Со среды, за три рабочих дня, ответственным за прием передач не прислали необходимые документы, а в субботу и воскресенье начальство не работает", - пояснила Наталья.
Напоминаем:
- Политзаключенного Владимира Балуха доставили в СИЗО Симферополя с керченской колонии на прошлой неделе.
- 25 января 2019 года подконтрольный России Керченский городской суд отказал Балуху в условно-досрочном освобождении.
- В октябре 2018 года "Верховный суд Крыма" пересмотрел приговор осужденному к 5 годам колонии Балуху и сократил срок приговора на месяц: до 4 лет и 11 месяцев колонии со штрафом в 10 тысяч рублей.
- 18 октября украинца этапировали в Керченскую исправительную колонию №2. В связи с этим Балух приостановил голодовку, которую держал с 19 марта 2018 года. У Балуха после более 200 дней голодовки ухудшилось здоровье.
- ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке его дома 90 патронов и несколько тротиловых шашек.
- Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию: из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.
- Правозащитный центр "Мемориал" признал Владимира Балуха политическим заключенным. По мнению правозащитников, поводом для преследования активиста могла стать установленная им на собственном доме табличка "Вулиця Героїв Небесної сотні, 18".
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