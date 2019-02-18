В Симферопольском СИЗО у жены Балуха не приняли для него передачу

В Симферопольском СИЗО у жены украинского политзаключенного Владимира Балуха Натальи не приняли передачу.

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.

По словам Натальи, отказ принять посылку сотрудники СИЗО объяснили тем, что якобы документы на Балуха до сих пор не распечатаны.

"Со среды, за три рабочих дня, ответственным за прием передач не прислали необходимые документы, а в субботу и воскресенье начальство не работает", - пояснила Наталья.

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