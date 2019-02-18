Суд снова сделал Курченко подозреваемым в убийстве "министра ДНР"

Суд отменил решение, которым с беглого олигарха Сергея Курченко сняли подозрение в убийстве бывшего сотрудника оккупационной власти Донецка Евгения Файницкого.

Соответствующее решение Донецкий апелляционный суд принял 13 февраля.

Коллегия признала, что предыдущее решение их коллег было незаконным, ведь в 2015 году, когда Курченко объявили подозрения, в законодательстве еще не было нормы, на которую сослался адвокат.

Постановление является окончательным и не подлежит обжалованию.

Файницкий якобы умер в 2015 году на оккупированной территории. В апреле 2018 года Курченко сообщили о подозрении.

По версии следствия, он заказал убийство из-за "личных неприязненных отношений".

Файницкий, который ранее был одним из руководителей юридического департамента компании Курченко, рассказал украинским правоохранителям об оффшорных компаниях своего начальника.

Исполнитель, которому олигарх якобы пообещал 300 тысяч долларов, позже сообщил ему, что заказ выполнил, а Россия выдала свидетельство о смерти.

Однако адвокату Курченко в России ответили, что свидетельство поддельное, они его не выдавали.

Напомним: