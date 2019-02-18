Суд снова сделал Курченко подозреваемым в убийстве "министра ДНР"
Суд отменил решение, которым с беглого олигарха Сергея Курченко сняли подозрение в убийстве бывшего сотрудника оккупационной власти Донецка Евгения Файницкого.
Соответствующее решение Донецкий апелляционный суд принял 13 февраля.
Коллегия признала, что предыдущее решение их коллег было незаконным, ведь в 2015 году, когда Курченко объявили подозрения, в законодательстве еще не было нормы, на которую сослался адвокат.
Постановление является окончательным и не подлежит обжалованию.
Файницкий якобы умер в 2015 году на оккупированной территории. В апреле 2018 года Курченко сообщили о подозрении.
По версии следствия, он заказал убийство из-за "личных неприязненных отношений".
Файницкий, который ранее был одним из руководителей юридического департамента компании Курченко, рассказал украинским правоохранителям об оффшорных компаниях своего начальника.
Исполнитель, которому олигарх якобы пообещал 300 тысяч долларов, позже сообщил ему, что заказ выполнил, а Россия выдала свидетельство о смерти.
Однако адвокату Курченко в России ответили, что свидетельство поддельное, они его не выдавали.
Напомним:
- Осенью 2018 суд отменил подозрение Курченко в убийстве Файницкого.
- В то же время, согласно данным судебного реестра, самого Файницкого в Украине все еще обвиняют в причастности к террористической организации. Мужчина в розыске с 2015 года.
- Олигарха Сергея Курченко называли "кошельком Януковича". Он появился в информационном пространстве в конце 2012 года, когда купил ФК "Металлист" у Александра Ярославского, а позже создал группу энергетических компаний "СЕПЕК".
- Олигарх бежал из Украины после Революции достоинства.
- Курченко фигурирует в многочисленных расследованиях правоохранителей и журналистов.
- Его подозревают в причастности к хищению имущества государственного предприятия "Укргазвыдобування", организации схемы незаконного ввоза на территорию Украины и реализации нефтепродуктов, что, вероятно, нанесло государству ущерб в 7 миллиардов гривен.
- Журналисты нашли документы, разоблачающие схемы Курченко для уклонения от налогообложения. Вследствие этих схем Украине, по их данным, потеряла $1 млрд дохода.
- ГПУ и МВД подозревают, что структуры Курченко причастны к отмыванию десятков миллиардов гривен.