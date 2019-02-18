В столице около полутысячи человек митинговали под МВД

В Киеве возле здания Министерства внутренних дел почти 500 человек приняли участие в акции "Бандера, вставай!".

Об этом сообщает "Громадське".

Среди участников - члены националистических организаций "С14", "Правый сектор", "Традиция и порядок".

Участники акции требуют от руководства МВД провести "реальную деполитизацию Нацполиции", запретить использование балаклав, шапок-масок, которые прикрывают лицо правоохранителей, усилить ответственность силовиков и их руководителей за сокрытие или отсутствие номера нагрудного знака на униформе и шлеме.

Также митингующие требуют провести профилактическую переаттестацию сотрудников полиции особого назначения при участии психолога, международных экспертов, общественности, привлечь к ответственности всех правоохранителей, которые нарушали свободу мирных собраний, превышали свои полномочия и совершали преступления против протестующих с 2014 года и по сей день.

Участники акции зажгли файеры и спроектировали надпись "Авакова в отставку".

В полиции сообщили, что во время акции было привлечены 200 правоохранителей, в частности представители полиции диалога. Акция прошла без нарушений.

Акция под МВД еВгений будерацкий, уп

Акция под МВД еВгений будерацкий, уп

Напомним: