В столице около полутысячи человек митинговали под МВД

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Понедельник, 18 февраля 2019, 19:49

В Киеве возле здания Министерства внутренних дел почти 500 человек приняли участие в акции "Бандера, вставай!".

Об этом сообщает "Громадське".

Среди участников - члены националистических организаций "С14", "Правый сектор", "Традиция и порядок".

Участники акции требуют от руководства МВД провести "реальную деполитизацию Нацполиции", запретить использование балаклав, шапок-масок, которые прикрывают лицо правоохранителей, усилить ответственность силовиков и их руководителей за сокрытие или отсутствие номера нагрудного знака на униформе и шлеме.

Также митингующие требуют провести профилактическую переаттестацию сотрудников полиции особого назначения при участии психолога, международных экспертов, общественности, привлечь к ответственности всех правоохранителей, которые нарушали свободу мирных собраний, превышали свои полномочия и совершали преступления против протестующих с 2014 года и по сей день.

Участники акции зажгли файеры и спроектировали надпись "Авакова в отставку".

 
Акция под МВД
еВгений будерацкий, уп
 
Акция под МВД
еВгений будерацкий, уп

Напомним:

  • 9 февраля на Контрактовой площади в Киеве полиция задержала группу молодых людей с символикой С14, у которых при себе якобы были ножи, газовые баллончики и пистолет. В С14 заявили, что их активисты участвовали в акции "Кто заказал Катю Гандзюк?".
  • При задержании произошла потасовка, полицейские били задержанных, а один из них даже крикнул "Ложись, бандера!".
  • 12 февраля Печерский райсуд Киева постановил взять под стражу на 2 месяца полицейского Василия Мельникова, которого подозревают в избиении представителя "С14". Суд также предусмотрел освобождение в случае внесения 115 тысяч гривен.

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Темы: C14 МВД акции Аваков полиция


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