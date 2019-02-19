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Вакарчук раскрыл, на каких принципах подбирает людей в команду

Вторник, 19 февраля 2019, 10:03

Певец и музыкант Святослав Вакарчук хочет привести к власти профессионалов и имеет несколько требований к ним.

"Моя цель – привести к власти профессионалов, для которых государственные интересы и справедливость – превыше всего", – сказал он в интервью "Украинской правде".

Вакарчук желает, чтобы в его команде были люди, которые "хотят революции в головах" и могут показать результат.

"Я не верю, что можно что-то изменить в украинской политике в одиночку. Именно поэтому надежная, сильная, проверенная в боях команда и наличие политического опыта для меня – необходимое условие для успеха любого политика в будущем страны, что бы он ни обещал", – добавил он.

По словам Вакарчука, он видит несколько принципов объединения:

"Первое – это вообще наличие принципов. Это когда знаешь, что этот человек никогда не сделает не так всегда поступит так. Что в его истории никогда не было такого, что сегодня он был одним, а завтра вдруг стал другим", – сказал певец.

"Второе – когда государственные интересы важнее, чем политическая конъюнктура и собственные политические амбиции. Не стоит жертвовать всегда политическими амбициями, но нельзя ставить это выше, чем общую цель. Иногда надо наступать на горло своим амбициям", – добавил он.

"Третье – это когда ты объясняешь, что ты делаешь, понятными, простыми словам, в которых есть логика... Ты должен научиться и быть готовым говорить то, что не нравится людям, но если ты в этом уверен, ты рассказываешь", – продолжил Вакарчук.

В качестве примера он привел идеи открытого рынка земли, открытых списков на парламентских выборах, обновления судебной системы.

"Четвертое – кадровый принцип. Нельзя приводить в команду людей по принципу, что они просто надежные и проверенные знакомые. Нельзя приводить людей по принципу, что они из твоего региона или ты с ними работал до этого", – заявил Вакарчук.

 
Святослав Вакарчук общается с журналистами УП
Фото Эльдара Сарахмана

По его словам, "большое умение успешных политиков во всем мире – это делегировать и полномочия, и ответственность, понимая, что не все зависит от тебя, что есть люди, которых ты, возможно, до конца не знаешь, но уверен в их принципах".

"Вот на таких принципах мы и собираем вокруг нас людей", – подытожил лидер группы "Океан Эльзы".

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Святослав Вакарчук: Президент изменится, если общество начнет иначе действовать

Напомним:

  • 23 января Вакарчук заявил, что он "в деле" в вопросе выборов – но, по данным "Украинской правды", речь шла не о президентской гонке, а об участии в парламентских выборах.
  • 28 января лидер "Океана Эльзы" признался, что в 2019 году не будет участвовать в президентских выборах, но будет работать над изменениями в стране.

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Темы: Вакарчуквиборы
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