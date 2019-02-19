ГПУ обжаловала свободу Мангера: требует ареста без залога

Генпрокуратура подала апелляцию на меру пресечения председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, которого подозревают в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

По ее данным, жалоба подана во вторник, 19 февраля, в Киевский апелляционный суд.

Прокуратура считает слишком мягким решение Шевченковского районного суда Киева от 15 февраля, которое позволило Мангеру выйти из-под стражи под залог в 2,5 миллиона гривен.

"Прокурор в уголовном производстве считает указанное постановление незаконным и необоснованным в части определения размера залога и просит отменить его и применить меру пресечения председателю Херсонского областного совета в виде содержания под стражей в пределах срока досудебного расследования без определения размера залога", - говорится в сообщении.

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