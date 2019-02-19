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ГПУ обжаловала свободу Мангера: требует ареста без залога

Вторник, 19 февраля 2019, 17:22

Генпрокуратура подала апелляцию на меру пресечения председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, которого подозревают в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

По ее данным, жалоба подана во вторник, 19 февраля, в Киевский апелляционный суд.

Прокуратура считает слишком мягким решение Шевченковского районного суда Киева от 15 февраля, которое позволило Мангеру выйти из-под стражи под залог в 2,5 миллиона гривен.

"Прокурор в уголовном производстве считает указанное постановление незаконным и необоснованным в части определения размера залога и просит отменить его и применить меру пресечения председателю Херсонского областного совета в виде содержания под стражей в пределах срока досудебного расследования без определения размера залога", - говорится в сообщении.

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Напомним:

  • 11 февраля председателю областного совета Херсонской области Владиславу Мангеруобъявили подозрение в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.
  • Ночью 15 февраля суд избрал Мангеру мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в суме 2,5 млн грн. Позже его адвокат внес за него залог, и глава облсовета вышел на свободу.
  • В понедельник, 18 февраля, председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер вышел на работу.

Украинская правда
Темы: Генпрокуратуранападение на Гандзюкубийствосуд
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