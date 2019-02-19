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На Мангера одели браслет, он может передвигаться только по Херсону

Вторник, 19 февраля 2019, 19:37

Полицейские надели электронный браслет главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, которого подозревают в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом Украинской правде сообщил пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало.

"В соответствии с постановлением суда, которое поступило в полицию Херсонской области, этот гражданин отпущен под залог с обязательным ношением электронного средства контроля. В субботу (16 февраля - ред.) в присутствии следователя такой электронный браслет был на него одет", - рассказал Тракало.

Спикер добавил, что передвижение подозреваемого разрешено только по городу, а выезд за пределы Херсона возможен только с разрешения следователя Службы безопасности Украины, которая проводит досудебное расследование по этому делу.

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Напомним:

  • 11 февраля председателю областного совета Херсонской области Владиславу Мангеру объявили подозрение в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.
  • Ночью 15 февраля суд избрал Мангеру мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в суме 2,5 млн грн. Позже его адвокат внес за него залог, и глава облсовета вышел на свободу.
  • 18 февраля, председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер вышел на работу.
  • 19 февраля Генпрокуратура подала апелляцию на меру пресечения Владиславу Мангеру.

Украинская правда
Темы: нападение на ГандзюкполицияХерсонубийство
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