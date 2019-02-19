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Трамп ответил на обжалование 16 штатами его решения о чрезвычайном положении

Вторник, 19 февраля 2019, 20:36
Трамп ответил на обжалование 16 штатами его решения о чрезвычайном положении

Президент США Дональд Трамп заявил, что 16 американских штатов, возглавляемых преимущественно демократами, ожидаемо подали иск.

Об этом Трамп написал в Twitter.

"Как я и предполагал, 16 штатов, возглавляемых преимущественно демократами и радикальными левыми, подали иск в, конечно, 9-ый округ! Калифорния, штат, который потратил миллиарды долларов на свою скоростную железную дорогу, без надежды на завершение ее строительства, кажется, возглавляет этот процесс!", - утверждает президент США.

Напомним:

  • Коалиция из 16 штатов США судится с администрацией президента Дональда Трампа относиельно его решения объявить чрезвычайную ситуацию для привлечения средств на строительство стены на границе с Мексикой.
  • Неправительственная организация Public Citizen подала в пятницу иск в судв Вашингтоне, требуя от имени трех землевладельцев в Техасе и группы по охране окружающей среды, заблокировать объявление чрезвычайного положения.
  • Ранее Трамп ввел режим чрезвычайного положения в Соединенных Штатах, чтобы получить больше денег для строительства стены на границе с Мексикой.
  • Согласно американскому законодательству, чрезвычайный режим предоставляет президенту дополнительные полномочия для борьбы с кризисными ситуациями. Именно эти полномочия позволят обойти Конгресс, чтобы профинансировать строительство стены на границе с Мексикой.

Украинская правда
Темы: ТрампСШАсуд
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