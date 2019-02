Трамп ответил на обжалование 16 штатами его решения о чрезвычайном положении

Президент США Дональд Трамп заявил, что 16 американских штатов, возглавляемых преимущественно демократами, ожидаемо подали иск.

Об этом Трамп написал в Twitter.

"Как я и предполагал, 16 штатов, возглавляемых преимущественно демократами и радикальными левыми, подали иск в, конечно, 9-ый округ! Калифорния, штат, который потратил миллиарды долларов на свою скоростную железную дорогу, без надежды на завершение ее строительства, кажется, возглавляет этот процесс!", - утверждает президент США.

As I predicted, 16 states, led mostly by Open Border Democrats and the Radical Left, have filed a lawsuit in, of course, the 9th Circuit! California, the state that has wasted billions of dollars on their out of control Fast Train, with no hope of completion, seems in charge!