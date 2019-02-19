Трамп ответил на обжалование 16 штатами его решения о чрезвычайном положении
Президент США Дональд Трамп заявил, что 16 американских штатов, возглавляемых преимущественно демократами, ожидаемо подали иск.
Об этом Трамп написал в Twitter.
"Как я и предполагал, 16 штатов, возглавляемых преимущественно демократами и радикальными левыми, подали иск в, конечно, 9-ый округ! Калифорния, штат, который потратил миллиарды долларов на свою скоростную железную дорогу, без надежды на завершение ее строительства, кажется, возглавляет этот процесс!", - утверждает президент США.
As I predicted, 16 states, led mostly by Open Border Democrats and the Radical Left, have filed a lawsuit in, of course, the 9th Circuit! California, the state that has wasted billions of dollars on their out of control Fast Train, with no hope of completion, seems in charge!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 лютого 2019 р.
Напомним:
- Коалиция из 16 штатов США судится с администрацией президента Дональда Трампа относиельно его решения объявить чрезвычайную ситуацию для привлечения средств на строительство стены на границе с Мексикой.
- Неправительственная организация Public Citizen подала в пятницу иск в судв Вашингтоне, требуя от имени трех землевладельцев в Техасе и группы по охране окружающей среды, заблокировать объявление чрезвычайного положения.
- Ранее Трамп ввел режим чрезвычайного положения в Соединенных Штатах, чтобы получить больше денег для строительства стены на границе с Мексикой.
- Согласно американскому законодательству, чрезвычайный режим предоставляет президенту дополнительные полномочия для борьбы с кризисными ситуациями. Именно эти полномочия позволят обойти Конгресс, чтобы профинансировать строительство стены на границе с Мексикой.