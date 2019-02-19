Скандальная ДТП в Харькове: Дронов заявил, что "осознает свое участие и кается"

Обвиняемый в ДТП, которое произошло в Харькове в октябре 2017 года и в результате которой погибли 6 человек, Геннадий Дронов в последнем слове заявил, что "осознает свое участие и раскаивается".

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на суд.

"Дронов в последнем слове на дебатах назвал произошедшее несчастным случаем без злого умысла с его стороны и попросил прощения у жертв трагедии. По его словам, он признал вину и раскаивается в том, что начал движение на желтый сигнал светофора, одновременно, раньше никогда не привлекался к ответственности за превышение скорости. Он также критически оценил судебный процесс, отметив, что то, что происходило, "не было похоже на истину", - рассказали в суде.

После последнего слова Дронова его защитник Сергей Перепелица обратился в суд с заявлением процессуального характера, судья отказался его рассматривать и удалился в совещательную комнату.

"Что касается стороны обвинения, то прокуроры считают вину обоих водителей доказанной и настаивают на максимальном сроке наказания для каждого: по 10 лет лишения свободы", - добавили в суде.

Приговор будет оглашен 26 февраля в 14:00.

Напомним: