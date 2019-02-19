Скандальная ДТП в Харькове: Дронов заявил, что "осознает свое участие и кается"

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Вторник, 19 февраля 2019, 22:25

Обвиняемый в ДТП, которое произошло в Харькове в октябре 2017 года и в результате которой погибли 6 человек, Геннадий Дронов в последнем слове заявил, что "осознает свое участие и раскаивается".

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на суд.

"Дронов в последнем слове на дебатах назвал произошедшее несчастным случаем без злого умысла с его стороны и попросил прощения у жертв трагедии. По его словам, он признал вину и раскаивается в том, что начал движение на желтый сигнал светофора, одновременно, раньше никогда не привлекался к ответственности за превышение скорости. Он также критически оценил судебный процесс, отметив, что то, что происходило, "не было похоже на истину", - рассказали в суде.

После последнего слова Дронова его защитник Сергей Перепелица обратился в суд с заявлением процессуального характера, судья отказался его рассматривать и удалился в совещательную комнату.

"Что касается стороны обвинения, то прокуроры считают вину обоих водителей доказанной и настаивают на максимальном сроке наказания для каждого: по 10 лет лишения свободы", - добавили в суде.

Приговор будет оглашен 26 февраля в 14:00.

Напомним:

  • Вечером 18 октября 2017 года в Харькове произошло смертельное авария с участием автомобиля Lexus, который ехал на красный свет и от столкновения с Volkswagen Touareg вылетел на тротуар и перевернулся. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 получили ранения различной степени тяжести. Позже в больнице скончалась еще одна пострадавшая в аварии.
  • За рулем Lexus находилась 20-летняя дочь харьковского бизнесмена Елена Зайцева
  • Экспертиза Днепропетровского научно-исследовательского института судебно-медицинских экспертиз определила, что автомобиль Зайцевой  в среднем двигался со скоростью 106 км в час.
  • Зайцева и водитель Volkswagen Touareg Геннадий Дронов находятся под арестом уже более года.
  • Гособвинение потребовало признать Елену Зайцеву и Геннадия Дронова виновными по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, в результате которого погибли несколько человек) Уголовного кодекса Украины и назначить каждому наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года, а гражданские иски потерпевших удовлетворить в полном объеме.
  •  Елена Зайцева заявила, что признает свою вину и раскаивается.

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Темы: Харьков суд ДТП


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