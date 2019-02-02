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Путин велел Лаврову и Шойгу не обсуждать разоружение РФ 

Суббота, 2 февраля 2019, 11:40

Президент РФ Владимир Путин поручил МИД РФ и Минобороны РФ не инициировать новых переговоров по разоруженческой тематике.

Об этом Путин заявил 2 февраля в ходе встречи с главами ведомств Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу, сообщает "Интерфакс".

"Прошу оба ведомства впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме. Подождем, пока наши партнеры созреют для того, чтобы вести с нами равноправный, содержательный диалог по этой важнейшей тематике", - заявил Путин. 

При этом он добавил, что "все предложения России, как и прежде, в этой сфере остаются на столе, а двери для переговоров открыты".

"За последние годы мы видим, что наши инициативы (по тематике  разоружения - ред.) партнерами не поддерживаются. Напротив, все время изыскиваются какие-то предлоги для демонтажа уже созданной системы международной безопасности", - заявил он. 

Темы: ПутинРосcияядерное оружие
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