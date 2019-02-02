Путін наказав Лаврову і Шойгу не обговорювати роззброєння РФ

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Субота, 2 лютого 2019, 12:40

Президент РФ Володимир Путін доручив МЗС РФ і Міноборони РФ не ініціювати нових переговорів щодо роззброєння.

Про це Путін заявив 2 лютого під час зустрічі з главами відомств Сергієм Лавровим і Сергієм Шойгу, повідомляє "Інтерфакс".

"Прошу обидва відомства надалі не ініціювати ніяких переговорів з цієї проблеми. Почекаємо, поки наші партнери дозріють для того, щоб вести з нами рівноправний, змістовний діалог по цій найважливішій тематиці", - заявив Путін.

При цьому він додав, що "усі пропозиції Росії, як і раніше, в цій сфері залишаються на столі, а двері для переговорів відкриті".

"За останні роки ми бачимо, що наші ініціативи (за тематикою роззброєння - ред.) партнерами не підтримуються. Навпаки, весь час вишукуються якісь приводи для демонтажу вже створеної системи міжнародної безпеки", - заявив він.

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Теми: Путін Росія ядерна зброя


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