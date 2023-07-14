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"Ну, так ЧВК "Вагнер" не существует!" – Путин прокомментировал встречу с мятежниками

"Украинская правда"Пятница, 14 июля 2023, 00:28
Ну, так ЧВК Вагнер не существует! – Путин прокомментировал встречу с мятежниками
Владимир Путин, Евгений Пригожин, фото: Getty Images

Президент России Владимр Путин рассказал о встрече с "вагнеровцами", отметив, что юридически такой организации (ЧВК) не существует.

Источник: Путин в комментарии росСМИ "Коммерсантъ"

Прямая речь: "Ну, так ЧВК "Вагнер" не существует! У нас же нет закона о частных военных организациях! Просто не существует!

То есть, если нет закона, то нет и ЧВК".

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"Группа есть, но юридически не существует! Это отдельный вопрос, связанный с реальной легализацией. Но это вопрос, который должен обсуждаться в Государственной думе, в правительстве. Непростой вопрос".

Детали: Путин уточнил, что на встрече было 35 человек. Он отметил, что "дал оценку" действиям "вагнеровцев" на войне (против Украины - ред.) и во время мятежа 24 июня.

Также российский диктор заявил, что предлагал им "несколько вариантов трудоустройства", "в том числе под руководством их непосредственного командира с позывным Седой".

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По словам Путина, большинство "вагнеровцев", присутствовавших на встрече, кивали головами на его предложения. Но Пригожин ответил, что "ребята не согласны с таким решением".

Что было раньше: Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин встречался с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным после мятежа, разговор длился почти 3 часа.

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Темы: ВагнерПутин
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