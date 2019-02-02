Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Вилкул заявил, что "зеленку" для него организовали в СБУ

Суббота, 2 февраля 2019, 13:22

Кандидат в президенты Украины от "Оппозиционного блока" Александр Вилкул заявил, что Служба безопасности Украины отслеживает все его передвижения через GPS, а управления СБУ по Украине получили распоряжение организовывать нападения на него.  

Об этом Вилкул заявил после инцидента в Бердянске, где участники акции против его приезда в город облили нардепа зеленкой. 

"Второе за день нападение ... В Мангуше (Донецкой обл.) был "Гражданский корпус "Азов", в Бердянске (Запорожская обл.) – "Донбасс". Со 100% уверенностью заявляю, что все управления СБУ по Украине получили команду через подконтрольных радикалов (а они всегда подконтрольны СБУ, иначе бы уже сидели) организовывать на меня нападения, желательно с травмами", - заявил нардеп.

По мнению Вилкула, "власть пытается его поломать и не допустить его выхода во второй тур выборов".

Он также заявил, что СБУ "отслеживает его передвижения через GPS". 

Читайте также: 

Выборы президента Украины 2019: цифры, даты и кандидаты

Напомним, 

  • 1 февраля в Бердянске организовали акцию протеста против приезда Александра Вилкула. Когда нардеп появился на площади перед домом культуры "Софит", его облили зеленкой.
  • По состоянию на 1 февраля, кандидатами в президенты уже зарегистрированы 28 человек: Игорь Шевченко, Сергей Каплин, Валентин Наливайченко, Андрей Садовый, Виталий Скоцик, Анатолий Гриценко, Виталий Куприй, Евгений Мураев, Геннадий Балашов, Ольга Богомолец, Александр Шевченко, Роман Насиров, Юрий Бойко, Олег Ляшко, Александр Вилкул, Юлия Тимошенко, Александр Мороз, Дмитрий Добродомов, Аркадий Корнацкий, Илья Кива, Руслан Кошулинский, Александр Данилюк, Владимир Зеленский, Сергей Тарута, Инна Богословская и Игорь Смешко, Николай Габер и Юрий Деревянко. 
  • На заседании 2 февраля ЦИК отказала лидеру Компартии Украины Петру Симоненко в регистрации кандидатом на президентских выборах 2019 года.
  • Действующий глава государства Петр Порошенко объявил, что будет баллотироваться, но документы в ЦИК пока не подал.
  • Выборы президента назначены на 31 марта, регистрация кандидатов происходит до 8 февраля (документы принимают до 3 февраля включительно).

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: выборы президента 2019ВилкулСБУОппозиционный блок
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

Все новости...
выборы президента 2019
Десять украинцев
"СРОЧНО, ШОК, ЖЕСТЬ". Как YouTube помог Зеленскому стать президентом
2019 в статьях "Украинской правды". Чем жила страна
Последние новости
17:31
Япония передаст США ракеты для Patriot, необходимые для Украины
17:20
В России действуют лагеря для "лечения" гомосексуальности – WP
17:09
Кличко поручил срочно искать новый состав наблюдательного совета и правления "Киевгорстроя"
17:07
Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник
17:03
В Украине утвердили программу медицинских гарантий-2024: что она предусматривает
16:56
КолонкаДейнега: Если Министерство обороны оторвется от реальности как телемарафон - нас будет ждать горе
16:46
Байден утвердил санкции против банков, которые помогают России покупать товары для армии
16:33
Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год
16:23
Херсонщина: россияне ударили с беспилотника, ранили мужчину
16:21
Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения
Все новости...
Реклама: