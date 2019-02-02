Вилкул заявил, что "зеленку" для него организовали в СБУ
Кандидат в президенты Украины от "Оппозиционного блока" Александр Вилкул заявил, что Служба безопасности Украины отслеживает все его передвижения через GPS, а управления СБУ по Украине получили распоряжение организовывать нападения на него.
Об этом Вилкул заявил после инцидента в Бердянске, где участники акции против его приезда в город облили нардепа зеленкой.
"Второе за день нападение ... В Мангуше (Донецкой обл.) был "Гражданский корпус "Азов", в Бердянске (Запорожская обл.) – "Донбасс". Со 100% уверенностью заявляю, что все управления СБУ по Украине получили команду через подконтрольных радикалов (а они всегда подконтрольны СБУ, иначе бы уже сидели) организовывать на меня нападения, желательно с травмами", - заявил нардеп.
По мнению Вилкула, "власть пытается его поломать и не допустить его выхода во второй тур выборов".
Он также заявил, что СБУ "отслеживает его передвижения через GPS".
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Напомним,
- 1 февраля в Бердянске организовали акцию протеста против приезда Александра Вилкула. Когда нардеп появился на площади перед домом культуры "Софит", его облили зеленкой.
- По состоянию на 1 февраля, кандидатами в президенты уже зарегистрированы 28 человек: Игорь Шевченко, Сергей Каплин, Валентин Наливайченко, Андрей Садовый, Виталий Скоцик, Анатолий Гриценко, Виталий Куприй, Евгений Мураев, Геннадий Балашов, Ольга Богомолец, Александр Шевченко, Роман Насиров, Юрий Бойко, Олег Ляшко, Александр Вилкул, Юлия Тимошенко, Александр Мороз, Дмитрий Добродомов, Аркадий Корнацкий, Илья Кива, Руслан Кошулинский, Александр Данилюк, Владимир Зеленский, Сергей Тарута, Инна Богословская и Игорь Смешко, Николай Габер и Юрий Деревянко.
- На заседании 2 февраля ЦИК отказала лидеру Компартии Украины Петру Симоненко в регистрации кандидатом на президентских выборах 2019 года.
- Действующий глава государства Петр Порошенко объявил, что будет баллотироваться, но документы в ЦИК пока не подал.
- Выборы президента назначены на 31 марта, регистрация кандидатов происходит до 8 февраля (документы принимают до 3 февраля включительно).