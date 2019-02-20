СБУ объявила в розыск одного из фигурантов дела MH17
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Среда, 20 февраля 2019, 05:17
Служба безопасности Украины объявила в розыск офицера Главного разведывательного управления РФ Олега Иванникова, который является ключевым фигурантом расследования катастрофы пассажирского Boeing рейса МН17.
Информация об этом внесена в базу данных сайта Министерства внутренних дел Украины.
Иванникова разыскивают с 21 января 2019. Ему инкриминируют преступления по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической организации, руководство или участие в ней) и ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.
В розыскной карточке отсутствует фотография Иванникова.
Напоминаем:
- 24 мая международная Совместная следственная группа по расследованию сбивания малайзийского "Боинга" объявила, что тот был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук" с 53-й бригады ПВО ВС РФ, который базируется в российском городе Курск.
- Международная независимая следственная группа Bellingcat установила, что офицер ГРУ Олег Владимирович Иванников причастен к сбитию самолета рейса MH17 на Донбассе в 2014 году. Он был замешан в транспортировке Бука на территорию Украины и обратно в Россию.
- Иванников руководил наемниками "Вагнера" в Луганской области.
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