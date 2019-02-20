СМИ: В РФ просят признать Скрипалей пропавшими без вести

Мать бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Елена обратилась в полицию с заявлением о признании пропавшими без вести родственников, отравленных в Солсбери.

Об этом сообщила племянница Скрипаля Виктория, пишет российский Интерфакс.

"Во вторник отправлены заявления в полицию с просьбой признать Сергея Скрипаля и его дочь Юлию пропавшими без вести. Документы поданы по почте в отдел полиции по месту жительства Юлии в Москве", - сказала Виктория Скрипаль.

Недавно газета The Sunday Times сообщила об ухудшении состояния экс-полковника ГРУ

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