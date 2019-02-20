Активисты назвали имя еще одного причастного к убийству Гандзюк

3259 просмотров
Среда, 20 февраля 2019, 22:57

В инициативной группе "Кто заказал Катю Гандзюк?" сообщают, что к ее убийству причастен действующий руководитель Нацполиции Херсонской области Артур Мериков.

Об этом говорится в сообщении инициативы в Facebook.

"Именно Мериков предупредил криминального авторитета Алексея Левина (Москала) о том, что за ним ведется наблюдение и ему лучше уехать. Предупредил через отца, убийцу-рецидивиста Москала-старшего", - отмечают соратники убитой Гандзюк.

На следующий день после получения информации от Мерикова Левин (Москаль) бежал в Доминикану. По словам активистов, об этом им стало известно из нескольких источников.

"По нашим данным, сейчас руководство Нацполиции собирается отстранить Артура Мерикова с должности начальника. Его место с приставкой "и.о." займет его нынешний зам Николай Цап", - рассказывают в инициативе.

По утверждениям активистов, Левин непосредственно организовывал убийство Кати Гандзюк по заказу Владислава Мангера, Евгения Рищука и Андрея Гордеева.

Брат Артура Мерикова - Вадим, экс-депутат Верховной Рады, входил во фракцию Народный Фронт, бывший губернатор Николаевской области.

"Непосредственный подчиненный Мерикова, Сергей Курдилов, является кумом руководителю группы исполнителей Торбина (Опера). Он организовывал покрывания реальных преступников и вел следствие по ложному пути", - отмечают в инициативе.

"Курдилов, под чьим наблюдением полиция пыталась повесить дело на стрелочника, как и десятки других правоохранителей (следователей, оперативных сотрудников), что фальсифицировали это дело, продолжают служить в рядах полиции. Их просто "спрятали" подальше от Главка в районных отделениях полиции Херсонщины" , - добавляют активисты.

17 октября президент Петр Порошенко присвоил Артуру Мериков специальное звание "генерал полиции третьего ранга". В это время Гандзюк находилась в Киевском ожоговом центре. Мериков должен был получить погоны генерала на День Независимости.

"Но после полного саботажа расследования херсонской полицией и задержанием невиновного Новикова, с генеральскими звездочками в Киеве решили подождать. Ждали менее двух месяцев", - отметили активисты.

Читайте также: Дело Гандзюк: это только начало?

Безнаказанность убивает. Кем была и за что боролась Катя Гандзюк

Новые фамилии в деле Гандзюк, и кто на самом деле открыл тайну следствия

Напомним:

  • 11 февраля председателю областного совета Херсонской области Владиславу Мангеру объявили подозрение в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.
  • Ночью 15 февраля суд избрал Мангеру меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 2,5 млн грн.
  • Мангер обвинения отвергает, а на суде заявил, что Гандзюк якобы сотрудничала с СБУ, а нападение будто организовал генерал СБУ Даниил Доценко.
  • Адвокат Мангера внес залог и председатель облсовета вышел на свободу.
  • 18 февраля председатель областного совета Херсонской области вышел на работу.
  • 19 февраля Генпрокуратура подала апелляцию на меру пресечения подозреваемому Мангеру.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: нападение на Гандзюк Херсон убийство


powered by lun.ua
По теме
Адвокат Мангера заявляет, что его подзащитный готов свидетельствовать полиции и ГБР 20 февраля 2019, 22:34
Мангер уже дважды отказался дать показания по делу Гандзюк – СБУ 20 февраля 2019, 17:30
На Мангера одели браслет, он может передвигаться только по Херсону 19 февраля 2019, 20:37
Все новости
Главные новости
Активисты назвали имя еще одного причастного к убийству Гандзюк
В Киеве почтили память погибших на Майдане и зажгли "Лучи Достоинства"
Новости дня: Зеленский впереди, Тимошенко судится с Порошенко
Facebook ужесточит политику размещения предвыборной рекламы в Украине
Все новости
опрос

Кто переживает, почему и сколько

память

Истории Непокоренных: чем жили и во что верили Воины Света

мнение

Почему не стоит уступать старшим место в транспорте

технологии

Как уменьшить количество вкладок на собственном компьютере?

Поиск по сайту
Архив
Весь архів