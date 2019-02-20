Активисты назвали имя еще одного причастного к убийству Гандзюк
В инициативной группе "Кто заказал Катю Гандзюк?" сообщают, что к ее убийству причастен действующий руководитель Нацполиции Херсонской области Артур Мериков.
Об этом говорится в сообщении инициативы в Facebook.
"Именно Мериков предупредил криминального авторитета Алексея Левина (Москала) о том, что за ним ведется наблюдение и ему лучше уехать. Предупредил через отца, убийцу-рецидивиста Москала-старшего", - отмечают соратники убитой Гандзюк.
На следующий день после получения информации от Мерикова Левин (Москаль) бежал в Доминикану. По словам активистов, об этом им стало известно из нескольких источников.
"По нашим данным, сейчас руководство Нацполиции собирается отстранить Артура Мерикова с должности начальника. Его место с приставкой "и.о." займет его нынешний зам Николай Цап", - рассказывают в инициативе.
По утверждениям активистов, Левин непосредственно организовывал убийство Кати Гандзюк по заказу Владислава Мангера, Евгения Рищука и Андрея Гордеева.
Брат Артура Мерикова - Вадим, экс-депутат Верховной Рады, входил во фракцию Народный Фронт, бывший губернатор Николаевской области.
"Непосредственный подчиненный Мерикова, Сергей Курдилов, является кумом руководителю группы исполнителей Торбина (Опера). Он организовывал покрывания реальных преступников и вел следствие по ложному пути", - отмечают в инициативе.
"Курдилов, под чьим наблюдением полиция пыталась повесить дело на стрелочника, как и десятки других правоохранителей (следователей, оперативных сотрудников), что фальсифицировали это дело, продолжают служить в рядах полиции. Их просто "спрятали" подальше от Главка в районных отделениях полиции Херсонщины" , - добавляют активисты.
17 октября президент Петр Порошенко присвоил Артуру Мериков специальное звание "генерал полиции третьего ранга". В это время Гандзюк находилась в Киевском ожоговом центре. Мериков должен был получить погоны генерала на День Независимости.
"Но после полного саботажа расследования херсонской полицией и задержанием невиновного Новикова, с генеральскими звездочками в Киеве решили подождать. Ждали менее двух месяцев", - отметили активисты.
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Напомним:
- 11 февраля председателю областного совета Херсонской области Владиславу Мангеру объявили подозрение в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.
- Ночью 15 февраля суд избрал Мангеру меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 2,5 млн грн.
- Мангер обвинения отвергает, а на суде заявил, что Гандзюк якобы сотрудничала с СБУ, а нападение будто организовал генерал СБУ Даниил Доценко.
- Адвокат Мангера внес залог и председатель облсовета вышел на свободу.
- 18 февраля председатель областного совета Херсонской области вышел на работу.
- 19 февраля Генпрокуратура подала апелляцию на меру пресечения подозреваемому Мангеру.