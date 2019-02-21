Правительство Мадуро поручило компаниям открыть счета в России - СМИ
Представители режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро на встрече с топ-менеджментом около 50 компаний, торгующих товарами широкого потребления, поручили им открыть иностранные счета в странах, которые поддержали Мадуро, - РФ, Турции, Китае и Индии.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на 2 источника.
Отмечается, что встречу в президентском дворце в Каракасе в понедельник, 18 февраля, провели вице-президент по экономике Тарек эль-Ассами и министр внутренних дел Уильям Контрерас.
Для защиты от возможных санкций они также настояли на том, чтобы компании начали выстраивать отношения с поставщиками в этих странах.
Минфин Венесуэлы также будет проводить специальные рабочие встречи для топ-менеджмента по поводу того, как открывать иностранные счета. Дата их начала не называется.
При этом бизнесменов предупредили, что им грозит наказание за срывы производства.
"Цены на товары у них также попросили не повышать - инфляция в стране якобы уже начала замедляться", - пишет агентство.
Напомним:
- Ранее агентство Reuters сообщило, что компания PDVSA разослала своим клиентам уведомление о том, что выручка от продаж будет должна начисляться на счет, который она открыла в российском "Газпромбанке".
- В российском "Газпромбанке" опровергли информацию, что венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA открыла в банке новые счета.
- 28 января США ввели санкции против нефтяного сектора Венесуэлы с целью заблокировать получение доходов от продаж нефти администрацией президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
- Условием продолжения работы компаний является перечисление средств на счета, заблокированные для режима Мадуро.
- В прошлом месяце несколько стран во главе с Соединенными Штатами признали временным президентом страны Хуана Гуайдо, президента Национального собрания Венесуэлы.
- В ответ Мадуро, которого США объявили нелегитимным, заявил, что разрывает дипломатические отношения с Соединенными Штатами, и приказал американским дипломатам покинуть страну в течение 72 часов. Он также приказал венесуэльским дипломатам покинуть США.
- Позже министерство иностранных дел Венесуэлы опубликовало заявление о прекращении этих выдворений и предложило провести переговоры с США.
- Европейский парламент признал Хуана Гуайдо законным временным президентом Венесуэлы в соответствии с Конституцией страны.
- ЕС призвал как можно скорее провести досрочные выборы в Венесуэле, в противном случае пообещал признать лидера оппозиции в качестве руководителя страны.
- Мадуро категорически отклонил призыв европейских стран назначить досрочные выборы президента, после того, как лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным лидером страны.
- Мадуро заявил, что не исключает, что в результате политического кризиса в Венесуэле вспыхнет гражданская война.
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