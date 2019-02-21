Правительство Мадуро поручило компаниям открыть счета в России - СМИ

Представители режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро на встрече с топ-менеджментом около 50 компаний, торгующих товарами широкого потребления, поручили им открыть иностранные счета в странах, которые поддержали Мадуро, - РФ, Турции, Китае и Индии.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на 2 источника.

Отмечается, что встречу в президентском дворце в Каракасе в понедельник, 18 февраля, провели вице-президент по экономике Тарек эль-Ассами и министр внутренних дел Уильям Контрерас.

Для защиты от возможных санкций они также настояли на том, чтобы компании начали выстраивать отношения с поставщиками в этих странах.

Минфин Венесуэлы также будет проводить специальные рабочие встречи для топ-менеджмента по поводу того, как открывать иностранные счета. Дата их начала не называется.

При этом бизнесменов предупредили, что им грозит наказание за срывы производства.

"Цены на товары у них также попросили не повышать - инфляция в стране якобы уже начала замедляться", - пишет агентство.

Напомним: