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Правительство Мадуро поручило компаниям открыть счета в России - СМИ

Четверг, 21 февраля 2019, 06:38

Представители режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро на встрече с топ-менеджментом около 50 компаний, торгующих товарами широкого потребления, поручили им открыть иностранные счета в странах, которые поддержали Мадуро, - РФ, Турции, Китае и Индии.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на 2 источника.

Отмечается, что встречу в президентском дворце в Каракасе в понедельник, 18 февраля, провели вице-президент по экономике Тарек эль-Ассами и министр внутренних дел Уильям Контрерас.

Для защиты от возможных санкций они также настояли на том, чтобы компании начали выстраивать отношения с поставщиками в этих странах.

Минфин Венесуэлы также будет проводить специальные рабочие встречи для топ-менеджмента по поводу того, как открывать иностранные счета. Дата их начала не называется.

При этом бизнесменов предупредили, что им грозит наказание за срывы производства.

"Цены на товары у них также попросили не повышать - инфляция в стране якобы уже начала замедляться", - пишет агентство.

Напомним:

  • Ранее агентство Reuters сообщило, что компания PDVSA разослала своим клиентам уведомление о том, что выручка от продаж будет должна начисляться на счет, который она открыла в российском "Газпромбанке".
  • В российском "Газпромбанке" опровергли информацию, что венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA открыла в банке новые счета.
  • 28 января США ввели санкции против нефтяного сектора Венесуэлы с целью заблокировать получение доходов от продаж нефти администрацией президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
  • Условием продолжения работы компаний является перечисление средств на счета, заблокированные для режима Мадуро.
  • В прошлом месяце несколько стран во главе с Соединенными Штатами признали временным президентом страны Хуана Гуайдо, президента Национального собрания Венесуэлы.
  • В ответ Мадуро, которого США объявили нелегитимным, заявил, что разрывает дипломатические отношения с Соединенными Штатами, и приказал американским дипломатам покинуть страну в течение 72 часов. Он также приказал венесуэльским дипломатам покинуть США.
  • Позже министерство иностранных дел Венесуэлы опубликовало заявление о прекращении этих выдворений и предложило провести переговоры с США.
  • Европейский парламент признал Хуана Гуайдо законным временным президентом Венесуэлы в соответствии с Конституцией страны.
  • ЕС призвал как можно скорее провести досрочные выборы в Венесуэле, в противном случае пообещал признать лидера оппозиции в качестве руководителя страны.
  • Мадуро категорически отклонил призыв европейских стран назначить досрочные выборы президента, после того, как лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным лидером страны.
  • Мадуро заявил, что не исключает, что в результате политического кризиса в Венесуэле вспыхнет гражданская война.

Темы: ВенесуэлаРосcия
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