Луценко о "Новом времени": Это не притеснения, а "просьба дать информацию"

Генеральный прокурор Юрий Луценко уверяет, что требование ГПУ получить доступ к внутренним документам издания "Новое время" не является ущемлением журналистской деятельности.

Об этом он сказал журналистам 20 февраля, фрагмент видео комментария генпрокурора обнародовала Алена Лунькова.

Луценко утверждает, что речь идет только о "просьбе предоставить информацию".

"Ни о каком ущемлении журналистской деятельности речь не идет. Если кто-то из журналистов считает такие действия препятствующими осуществлению журналистской деятельности, прошу: можете обратиться или ко мне непосредственно, или письменно, и мы обязательно найдем оптимальный путь", – говорит генпрокурор.

По словам Луценко, "следствие иногда требует данных, которые публикуют журналисты".

"Не для того, чтобы расследовать роль журналистов, а для того, чтобы обнаруживать утечки внутри правоохранительных органов, а также иногда получать неизвестные следствию факты. И тогда мы не имеем другого варианта, как обращаться с просьбой предоставить информацию от СМИ. И не более того", – говорит глава ГПУ.

Луценко утверждает, что ни о каких последствиях для журналистов или изданий "речь не идет вообще".

"Я, как бывший журналист, могу вам гарантировать, что ни один журналист и ни одно издание, кроме тех, кто пропагандирует антигосударственную деятельность и поддерживает кремлевскую практику, в Украине за мою каденцию не пострадали и не постраждают", – убеждает генпрокурор.

Напомним: