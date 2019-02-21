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Луценко о "Новом времени": Это не притеснения, а "просьба дать информацию"

Четверг, 21 февраля 2019, 11:17

Генеральный прокурор Юрий Луценко уверяет, что требование ГПУ получить доступ к внутренним документам издания "Новое время" не является ущемлением журналистской деятельности.

Об этом он сказал журналистам 20 февраля, фрагмент видео комментария генпрокурора обнародовала Алена Лунькова.

Луценко утверждает, что речь идет только о "просьбе предоставить информацию".

"Ни о каком ущемлении журналистской деятельности речь не идет. Если кто-то из журналистов считает такие действия препятствующими осуществлению журналистской деятельности, прошу: можете обратиться или ко мне непосредственно, или письменно, и мы обязательно найдем оптимальный путь", – говорит генпрокурор.

По словам Луценко, "следствие иногда требует данных, которые публикуют журналисты".

"Не для того, чтобы расследовать роль журналистов, а для того, чтобы обнаруживать утечки внутри правоохранительных органов, а также иногда получать неизвестные следствию факты. И тогда мы не имеем другого варианта, как обращаться с просьбой предоставить информацию от СМИ. И не более того", – говорит глава ГПУ.

Луценко утверждает, что ни о каких последствиях для журналистов или изданий "речь не идет вообще".

"Я, как бывший журналист, могу вам гарантировать, что ни один журналист и ни одно издание, кроме тех, кто пропагандирует антигосударственную деятельность и поддерживает кремлевскую практику, в Украине за мою каденцию не пострадали и не постраждают", – убеждает генпрокурор.

Напомним:

  • Суд дал следователям Генеральной прокуратуры доступ к внутренним документам редакции "Новое время" и всех материалов, которые присылал ей журналист Иван Верстюк.
  • Верстюк писал о коррупции в оборонных закупках, а ГПУ заинтересовала его статья "Бриллиантовая дочка" об обучении дочери экс-заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца в Великобритании за 120 тысяч фунтов стерлингов.
  • Дело Корнийца - одного из двух т.н. "Бриллиантовых прокуроров" - находится на рассмотрении Голосеевского райсуда Киева.
  • Главный редактор издания "Новое время" Виталий Сыч заявил, что информацию, опубликованную летом 2016 года об обучении дочери Корнийца, редакция "получила из надежных источников" - и ГПУ оспаривает не саму информацию, а право ее публиковать.
  • Сообщество независимых журналистов "Инициатива 34" призвало провести внеочередные слушания комитета Верховной Рады по свободе слова с участием представителей Генпрокуратуры относительно журнала "Новое время".

Украинская правда
Темы: СМИГенпрокуратураскандал
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