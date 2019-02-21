Суд не смог провести заседание по Мангеру из-за неявки адвокатов

306 просмотров
Четверг, 21 февраля 2019, 18:53

Киевский апелляционный суд не смог рассмотреть апелляцию на освобождение под залог председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, поскольку ни один из его 5 адвокатов не пришел.

Об этом сообщает в Facebook адвокат Маси Найем.

По его словам, заседание перенесли на 28 февраля.

"Явились все и даже отец Кати (Гандзюк, в организации убийства которой подозревают Мангера), но не смог явиться ни один из пяти защитников", - возмущается юрист.

Как рассказал Найем, Мангер заявил, что его защитники не получали повестку в суд. При этом трое его адвокатов просят перенести судебное заседание, "поскольку не могут присутствовать в суде".

По данным юриста, суд принял решение отложить рассмотрение дела на 16:45 28 февраля. Прокуроры также согласились, что необходимо отложить судебное заседание, чтобы не нарушать конституционные права Мангера.

Читайте также: Дело Гандзюк: это только начало?

Безнаказанность убивает. Кем была и за что боролась Катя Гандзюк

Новые фамилии в деле Гандзюк, и кто на самом деле открыл тайну следствия

Напомним:

  • 19 февраля Генпрокуратура подала апелляцию на меру пресечения председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, которого подозревают в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.
  • 11 февраля председателю областного совета Херсонской области Владиславу Мангеруобъявили подозрение в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.
  • Ночью 15 февраля суд избрал Мангеру мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в суме 2,5 млн грн. Позже его адвокат внес за него залог, и глава облсовета вышел на свободу.
  • В понедельник, 18 февраля, председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер вышел на работу.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: нападение на Гандзюк убийство суд


powered by lun.ua
По теме
Активисты назвали имя еще одного причастного к убийству Гандзюк 20 февраля 2019, 22:57
Адвокат Мангера заявляет, что его подзащитный готов свидетельствовать полиции и ГБР 20 февраля 2019, 22:34
Мангер уже дважды отказался дать показания по делу Гандзюк – СБУ 20 февраля 2019, 17:30
Все новости
Главные новости
Отец Гандзюк заявил, что за ним следят, он подозревает Мангера
За 2 дня боевики выпустили на Донбассе 445 снарядов – Наев
Двое военных подорвались на полигоне
Один из военных арсеналов ВСУ пытались поджечь
Все новости
репортаж

Герой Майдана Гурик глазами родных и друзей

Огонь Майдана. Финал

опрос

Кто переживает, почему и сколько

Поиск по сайту
Архив
Весь архів