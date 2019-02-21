Суд не смог провести заседание по Мангеру из-за неявки адвокатов

Киевский апелляционный суд не смог рассмотреть апелляцию на освобождение под залог председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, поскольку ни один из его 5 адвокатов не пришел.

Об этом сообщает в Facebook адвокат Маси Найем.

По его словам, заседание перенесли на 28 февраля.

"Явились все и даже отец Кати (Гандзюк, в организации убийства которой подозревают Мангера), но не смог явиться ни один из пяти защитников", - возмущается юрист.

Как рассказал Найем, Мангер заявил, что его защитники не получали повестку в суд. При этом трое его адвокатов просят перенести судебное заседание, "поскольку не могут присутствовать в суде".

По данным юриста, суд принял решение отложить рассмотрение дела на 16:45 28 февраля. Прокуроры также согласились, что необходимо отложить судебное заседание, чтобы не нарушать конституционные права Мангера.

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