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Суд не смог провести заседание по Мангеру из-за неявки адвокатов

Четверг, 21 февраля 2019, 17:53

Киевский апелляционный суд не смог рассмотреть апелляцию на освобождение под залог председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, поскольку ни один из его 5 адвокатов не пришел.

Об этом сообщает в Facebook адвокат Маси Найем.

По его словам, заседание перенесли на 28 февраля.

"Явились все и даже отец Кати (Гандзюк, в организации убийства которой подозревают Мангера), но не смог явиться ни один из пяти защитников", - возмущается юрист.

Как рассказал Найем, Мангер заявил, что его защитники не получали повестку в суд. При этом трое его адвокатов просят перенести судебное заседание, "поскольку не могут присутствовать в суде".

По данным юриста, суд принял решение отложить рассмотрение дела на 16:45 28 февраля. Прокуроры также согласились, что необходимо отложить судебное заседание, чтобы не нарушать конституционные права Мангера.

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Напомним:

  • 19 февраля Генпрокуратура подала апелляцию на меру пресечения председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, которого подозревают в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.
  • 11 февраля председателю областного совета Херсонской области Владиславу Мангеруобъявили подозрение в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.
  • Ночью 15 февраля суд избрал Мангеру мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в суме 2,5 млн грн. Позже его адвокат внес за него залог, и глава облсовета вышел на свободу.
  • В понедельник, 18 февраля, председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер вышел на работу.

Украинская правда
Темы: нападение на Гандзюкубийствосуд
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