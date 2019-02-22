Стали известны детали биографии третьего отравителя Скрипалей

Установить личность третьего подозреваемого в отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля помог фильм о бое на высоте Ослиное ухо в Дагестане в 1999 году.

Об этом идет речь в расследовании издания The Insider и расследовательской группы Bellingcat

Как выяснили журналисты, Денис Сергеев вырос в казахстанском Ушарале. В 1990-м году он закончил Екатеринбургское суворовское военное училище, после чего продолжил военную карьеру в ВДВ. В 1999 году Сергеев участвовал в бою за высоту Ослиное Ухо в Дагестане, был ранен и представлен к государственной награде. В начале 2000-х Сергеев переехал в Москву, где поступил в Военную академию, которая готовит сотрудников военной разведки.

The Insider уже рассказывал об участии Сергеева в отравлении Скрипалей и болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева. Но это, похоже, были далеко не единственные его операции.

Так, например, любопытно, что Федотов был в Каталонии непосредственно перед референдумом об отделении и в Британии перед референдумом о брекзите. Пока подтвердить его связь с этими событиями не удалось.

Некоторые из поездок Сергеева пока еще трудно объяснить, в том числе Таджикистан в 2013 году, Чехию в 2014 году и Турцию в 2015 году. Однако же эксперт, с которым пообщались Bellingcat и The Insider, предположил, что они могут быть связаны со сделками по продаже оружия в Сирию

Зато некоторые другие связи прослеживаются достаточно явно.

Так, например, поездки Сергеева указывают на то, что он под реальным именем ездил в Петербург с человеком, чья машина также зарегистрирована по адресу штаб-квартиры ГРУ, Хорошевское шоссе 76. Причем правами на вождение этого автомобиля обладал другой ГРУшник, Владимир Моисеев (Попов), один из организаторов переворота в Черногории.

Еще один попутчик Сергеева (имя не называется) минимум 4 раза летал на самолете вместе с Эдуардом Шишмаковым (Широковым) — вторым основным участником переворота в Черногории.

Этот второй попутчик интересен не только своим знакомством с Шишмаковым, но и тем, что регулярно летал в Краснодар одними рейсами с наемниками из группы Вагнера. Напомним, база ЧВК Вагнера находится именно в Краснодаре, наемникам этой группы выдавали загранпаспорта той же серии, что и сотрудникам ГРУ.

Идентификация "Федотова" заняла больше времени, так как, в отличие от случая с Петровым и Бошировым, британские власти не публиковали его фотографию.

Расследователям удалось получить списки пассажиров рейсов, вылетавших в Лондон 2 марта 2018 года, и подтвердить, что "Федотов" прилетел в столицу Британии за несколько часов до Петрова и Боширова.

Из того же списка пассажиров удалось получить и дату рождения, но она, как и имя, могла быть вымышленной. Помня о том, что ГРУшники при получении своей новой агентурной личности сохраняют многие данные о себе, журналисты попытались обнаружить человека с похожими данными и зарегистрированного по одному из адресов, связанных с ГРУ.

После множества различных комбинаций удалось найти "подозреваемого": по адресу ул. Народного Ополчения, 50 (Военная академия ВС РФ, также известная как "Консерватория ГРУ") был прописан человек с той же датой рождения — Денис Вячеславович Сергеев.

Однако без фотографии установить, являются ли Федотов и Сергеев одним и тем же человеком, представлялось делом непростым. А все данные с фотографиями (копии паспортов и водительских удостоверений) были удалены из российских баз данных.

Расследователи связались со множеством источников в разных странах, в том числе с отелями, где останавливался "Федотов", и один из источников предоставил The Insider копию фотографии Федотова из его загранпаспорта.

Также журналистам удалось найти кадры с Сергеевым в документальном фильме про бой за высоту Ослиное Ухо.

На первый взгляд на документальном видео и на фотографии разные люди. Изначально расследователи сочли, что пошли по ложному следу.

Однако профессиональная экспертиза, проведенная профессором Хасаном Югейлом из Центра визуальных вычислений Брэдфордского университета , установила, что коэффициент совпадения между фото — 78%, при необходимых 70% для одного и того же человека.