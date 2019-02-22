В Виннице разбили окна офиса БПП
В Виннице неизвестные разбили окна входной двери общественной приемной партии Блок Петра Порошенко "Солидарность", полиция начала расследование.
Об этом 22 февраля сообщает отдел коммуникации полиции Винницкой области.
В частности, в полицию утром в пятницу поступило сообщение, что неизвестные разбили окна входной двери общественной приемной одной из политических партий в Виннице по улице Соборной.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, проводится осмотр места происшествия.
Отмечается, что в действиях лиц, которые разбили окна дверей приемной, усматриваются признаки правонарушения ч.1 ст.296 УК Украины (хулиганство).
Злоумышленникам грозит штраф или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 5 лет.
Сейчас полицейские устанавливают лиц, причастных к совершению правонарушения.
Правоохранители не сообщают названия партии, где разбили окна.
В то же время местное издание "Винница.инфо" пишет, что речь идет о БПП, в СМИ также опубликовали соответствующие фотографии с символикой партии.
"В 7 утра пришли наши работники, работающие менеджерами по развитию партии Блок Петра Порошенко "Солидарность". Они готовились к тренингу, вышли на работу, увидели разбитые окна и вызвали полицию", - прокомментировал глава областной организации БПП Андрей Гижко.
По словам Гижко, помещение официально арендуется, а работники офиса, которые первыми пришли на работу, не видели предметов, которым могли разбить стекло.
Напомним:
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- 21 февраля СБУ заявила, что разоблачила "избирательную пирамиду", которая работала в ряде регионов Украины, руководствовалась народным депутатом и имела целью обеспечить конкретном кандидату победу на выборах.
- 21 февраля представители ВО "Батькивщина" сообщали, что в Запорожской области ГБР с СБУ проводят обыски по месту жительства сотрудников штаба Юлии Тимошенко.
- В Госбюро расследований "УП" подтвердили, что проводят обыски в Запорожской области, но отказались комментировать, связаны ли они с "Батькивщиной" или Тимошенко.
- Также известно, что к организации схемы вмешательства в выборы президента причастен народный депутат от "Батькивщины" Руслан Богдан.
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