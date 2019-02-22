Тимошенко обещает платить "Юлину тысячу", пока не вернет "все до копейки"

Кандидат в президенты Юлия Тимошенко заявляет, что в случае победы на выборах, вернет вкладчикам Сбербанка СССР все их сбережения.

Об этом она сказала на пресс-конференции 22 февраля.

Она напомнила, что во времена своего премьерства начала возвращать людям их сбережения со времен Советского Союза (так называемую "Юлину тысячу").

"Хочу сказать, что после того, как мы выиграем президентские выборы, все, что нам не дали тогда довернуть людям, мы вернем все до последней копейки. И более того, еще и проиндексируем то, что у людей нечестно забрали", - сказала Тимошенко.

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"Юлина тысяча" и газ только из России

Напомним: