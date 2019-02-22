Тимошенко обещает платить "Юлину тысячу", пока не вернет "все до копейки"
Кандидат в президенты Юлия Тимошенко заявляет, что в случае победы на выборах, вернет вкладчикам Сбербанка СССР все их сбережения.
Об этом она сказала на пресс-конференции 22 февраля.
Она напомнила, что во времена своего премьерства начала возвращать людям их сбережения со времен Советского Союза (так называемую "Юлину тысячу").
"Хочу сказать, что после того, как мы выиграем президентские выборы, все, что нам не дали тогда довернуть людям, мы вернем все до последней копейки. И более того, еще и проиндексируем то, что у людей нечестно забрали", - сказала Тимошенко.
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"Юлина тысяча" и газ только из России
Напомним:
- В 2008 году Тимошенко заявила, что собирается вернуть украинским вкладчикам "Ощадбанка СССР" около 20 миллиардов гривен. В частности, она пообещала выплатить по 1000 гривен почти всем вкладчикам. Впоследствии эту выплату назвали "Юлиной тысячей".
- В декабре 2008 года, по данным секретариата президента, выплаченная вкладчикам сумма составила 5,857 миллиарда гривен.
- Однако в результате девальвации гривны правительство и Минфин потратили на "проект" 10,5 миллиарда гривен госсредств.
- В "Ощадбанк" по компенсацию обратились 12,523 миллиона граждан, а получили 1000 гривен от правительства Тимошенко – 6,388 миллиона человек.
- Недавно Тимошенко пообещала украинцам, в случае победы на выборах, увеличить уровень средней заработной платы до 1000 долларов.
- С 1 января 2019 года украинцам начали предоставлять субсидии на оплату коммунальных услуг в денежной форме.
- Кандидат в президенты Юлия Тимошенко заявила, что решение о монетизации субсидий – это технология массового подкупа избирателей президента Петра Порошенко.
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