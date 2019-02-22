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В "Батькивщине" похвалили МВД и обвинили СБУ в работе на кандидата Порошенко

Пятница, 22 февраля 2019, 12:25

В "Батькивщине" заявили, что СБУ закрывает глаза на нарушения закона со стороны команды Петра Порошенко и одновременно безосновательно преследует его оппонентов, а вот полиция действует беспристрастно.

Об этом пишет в Facebook народный депутат от партии "Батькивщина" Вадим Ивченко.

"Министерство внутренних дел и полиция города Сумы не захотели крышевать подкуп избирателей от команды Порошенко. Полицейские "на горячем" задержали скупщиков голосов за президента, но им на выручку пришла СБУ", - комментирует Ивченко скандал, который разгорелся 21 февраля в Сумах.

По его словам, в четверг жительница Сум сообщила в полицию, что в одном из помещений города раздают деньги за голосование за одного из кандидатов.

"Были задержаны жители Киева и Никополя - Мальцев и Лиховид. Они являются сотрудниками одного из подразделений избирательного штаба Петра Порошенко. Входят в полевую структуру, которую возглавляет руководитель проекта построения сетей для голосования технолог БПП Дмитрий Касьянов. После дачи объяснений их отпустили", - рассказывает Ивченко.

Он сообщил, что одновременно в горуправление полиции Сум прибыли оперативники СБУ и прокуратуры и провели обыск у полицейских, которые задерживали агитаторов. Против них возбудили дело по подозрению в превышении власти.

Согласно заявлению депутата, несмотря на то, что "уже неоднократно в СМИ рассказывали о схеме, которая была запущена Администрацией президента со сбором личных данных и подкупом избирателей", СБУ не расследует эти разоблачения, а пытается обвинить главного оппонента действующего президента Юлию Тимошенко в якобы создании пирамиды по агитации.

"Делается это исключительно для того, чтобы отвлечь внимание от многочисленных коррупционных схем Порошенко и попытаться дискредитировать "Батькивщину", - возмущается Ивченко.

Кроме того, по его словам, СБУ ведет постоянное наблюдение и преследование оппозиционных сил.

"Наверное рассчитывают, что фальшивые обвинения повлияют на избирателей и Порошенко все же удастся протиснуться хотя бы во второй тур", - говорит нардеп.

Напомним:

  • 21 февраля в офисе партии БПП в Сумах полиция задержала двух человек по подозрению в подкупе избирателей. В ситуацию вмешались работники прокуратуры, и двух задержанных освободили.
  • При этом прокуратура начала уголовное производство по факту превышения власти и служебных полномочий работниками полиции.
  • В полиции на это заявили, что действовали в рамках закона.
  • 21 февраля Служба безопасности Украины заявила, что разоблачила "избирательную пирамиду" под руководством народного депутата, которая работала в ряде регионов Украины и преследовала цель обеспечить конкретному кандидату победу на выборах.
  • Затем в СБУ добавили, что подозревают в причастности к организации этой схемы народного депутата "Батькивщины" Руслана Богдана.

Украинская правда

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Темы: ТимошенкоПорошенкополицияСБУвыборы президента 2019
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