В "Батькивщине" похвалили МВД и обвинили СБУ в работе на кандидата Порошенко
В "Батькивщине" заявили, что СБУ закрывает глаза на нарушения закона со стороны команды Петра Порошенко и одновременно безосновательно преследует его оппонентов, а вот полиция действует беспристрастно.
Об этом пишет в Facebook народный депутат от партии "Батькивщина" Вадим Ивченко.
"Министерство внутренних дел и полиция города Сумы не захотели крышевать подкуп избирателей от команды Порошенко. Полицейские "на горячем" задержали скупщиков голосов за президента, но им на выручку пришла СБУ", - комментирует Ивченко скандал, который разгорелся 21 февраля в Сумах.
По его словам, в четверг жительница Сум сообщила в полицию, что в одном из помещений города раздают деньги за голосование за одного из кандидатов.
"Были задержаны жители Киева и Никополя - Мальцев и Лиховид. Они являются сотрудниками одного из подразделений избирательного штаба Петра Порошенко. Входят в полевую структуру, которую возглавляет руководитель проекта построения сетей для голосования технолог БПП Дмитрий Касьянов. После дачи объяснений их отпустили", - рассказывает Ивченко.
Он сообщил, что одновременно в горуправление полиции Сум прибыли оперативники СБУ и прокуратуры и провели обыск у полицейских, которые задерживали агитаторов. Против них возбудили дело по подозрению в превышении власти.
Согласно заявлению депутата, несмотря на то, что "уже неоднократно в СМИ рассказывали о схеме, которая была запущена Администрацией президента со сбором личных данных и подкупом избирателей", СБУ не расследует эти разоблачения, а пытается обвинить главного оппонента действующего президента Юлию Тимошенко в якобы создании пирамиды по агитации.
"Делается это исключительно для того, чтобы отвлечь внимание от многочисленных коррупционных схем Порошенко и попытаться дискредитировать "Батькивщину", - возмущается Ивченко.
Кроме того, по его словам, СБУ ведет постоянное наблюдение и преследование оппозиционных сил.
"Наверное рассчитывают, что фальшивые обвинения повлияют на избирателей и Порошенко все же удастся протиснуться хотя бы во второй тур", - говорит нардеп.
Напомним:
- 21 февраля в офисе партии БПП в Сумах полиция задержала двух человек по подозрению в подкупе избирателей. В ситуацию вмешались работники прокуратуры, и двух задержанных освободили.
- При этом прокуратура начала уголовное производство по факту превышения власти и служебных полномочий работниками полиции.
- В полиции на это заявили, что действовали в рамках закона.
- 21 февраля Служба безопасности Украины заявила, что разоблачила "избирательную пирамиду" под руководством народного депутата, которая работала в ряде регионов Украины и преследовала цель обеспечить конкретному кандидату победу на выборах.
- Затем в СБУ добавили, что подозревают в причастности к организации этой схемы народного депутата "Батькивщины" Руслана Богдана.