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Выборы 2019: Тимошенко расхваливает Авакова

Пятница, 22 февраля 2019, 13:17
Выборы 2019: Тимошенко расхваливает Авакова

Кандидат в президенты и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко считает глава Министерства внутренних дел Арсена Авакова лучшим борцом с фальсификацией выборов.

Об этом она сказала на пресс-конференции в пятницу, отвечая на вопросы журналистов.

В частности, на вопрос о встречах и договоренностях за последние месяцы с Аваковым Тимошенко ответила следующим образом:

"Что касается министра внутренних дел. Здесь я хочу очень подробно рассказать. Я очень рада тому, что впервые в истории политических выборов министр внутренних дел не будет прикрывать фальсификации, подкупы, которые будут осуществляться действующим президентом".

По словам Тимошенко, МВД "всегда было крышевателем таких вещей".

"А сегодня я точно знаю, что в силу сложившихся политических обстоятельств, я верю в то, что МВД и Арсен Аваков будут абсолютно преданно работать, чтобы фальсификаций и подкупа не произошло, и чтобы вообще страна видела, что за кулисами президентских выборов. И я вполне приветствую такую ​​позицию Арсена Авакова", – говорит политик.

Относительно встреч с министром, Тимошенко уверяет, что все они были посвящены официальной подаче заявлений о преступлении: в одном заявлении речь шла о "массовом подкупе избирателей людьми Порошенко", в другой – просьба проверить, не сфальсифицирован ли государственный реестр избирателей.

"Спасибо МВД, что было возбуждено 2 уголовных дела. Эти дела сегодня расследуются. Я посетила следователя и дала показания, и я верю, что эти дела будут доведены до логического завершения", - сказала Тимошенко.

В то же время на уточняющий вопрос кандидат не ответила, имеет ли какие-то договоренности с главой МВД.

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Напомним:

  • 21 февраля Служба безопасности Украины заявила, что разоблачила "избирательную пирамиду" под руководством народного депутата, которая работала в ряде регионов Украины и преследовала цель обеспечить конкретному кандидату победу на выборах.
  • Затем в СБУ добавили, что подозревают в причастности к организации этой схемы народного депутата "Батькивщины" Руслана Богдана.
  • В "Батькивщине" заявили, что СБУ закрывает глаза на нарушения закона со стороны команды Петра Порошенко и одновременно безосновательно преследует его оппонентов, а вот полиция действует беспристрастно.

Валентина Романенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: выборы президента 2019АваковТимошенко
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