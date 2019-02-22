Тимошенко намекнула на возможность нового Майдана

Кандидат в президенты лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко допускает возможноть ситуации, когда "украинцам придется снова защищать свой выбор".

Об этом она заявила на пресс-конференции в пятницу, отвечая на вопрос УП.

По ее словам, действующий президент Петр Порошенко "развернул кампанию по подкупу избирателей".

"Я знаю, что за последние годы они довели страну до того, что украинцы не воспринимают ни президента, ни его коррумпированное окружение. Если они продолжат подготовку к масштабной купле выборов, то украинцы этого терпеть не будут", - заявила Тимошенко.

"А как бороться за свои права украинцы знают и умеют", - добавила она.

Напомним: