Тимошенко намекнула на возможность нового Майдана
2418 просмотров
Пятница, 22 февраля 2019, 16:25
Кандидат в президенты лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко допускает возможноть ситуации, когда "украинцам придется снова защищать свой выбор".
Об этом она заявила на пресс-конференции в пятницу, отвечая на вопрос УП.
По ее словам, действующий президент Петр Порошенко "развернул кампанию по подкупу избирателей".
"Я знаю, что за последние годы они довели страну до того, что украинцы не воспринимают ни президента, ни его коррумпированное окружение. Если они продолжат подготовку к масштабной купле выборов, то украинцы этого терпеть не будут", - заявила Тимошенко.
"А как бороться за свои права украинцы знают и умеют", - добавила она.
Напомним:
- Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко обвиняет действующего президента Петра Порошенко в подкупе избирателей.
- Партия "Блок Петра Порошенко" тоже выдвинула Тимошенко обвинения в подкупе избирателей и сборе персональных данных.
- 21 февраля Служба безопасности Украины заявила, что разоблачила "избирательную пирамиду" под руководством народного депутата, которая работала в ряде регионов Украины и преследовала цель обеспечить конкретному кандидату победу на выборах.
- Затем в СБУ добавили, что подозревают в причастности к организации этой схемы народного депутата "Батькивщины" Руслана Богдана.
- В "Батькивщине" заявили, что СБУ закрывает глаза на нарушения закона со стороны команды Петра Порошенко и в то же время безосновательно преследует его оппонентов.
Роман Романюк, УП
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua