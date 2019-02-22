Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Тимошенко намекнула на возможность нового Майдана

Пятница, 22 февраля 2019, 15:25
Тимошенко намекнула на возможность нового Майдана

Кандидат в президенты лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко допускает возможноть ситуации, когда "украинцам придется снова защищать свой выбор".

Об этом она заявила на пресс-конференции в пятницу, отвечая на вопрос УП.

По ее словам, действующий президент Петр Порошенко "развернул кампанию по подкупу избирателей".

"Я знаю, что за последние годы они довели страну до того, что украинцы не воспринимают ни президента, ни его коррумпированное окружение. Если они продолжат подготовку к масштабной купле выборов, то украинцы этого терпеть не будут", - заявила Тимошенко.

"А как бороться за свои права украинцы знают и умеют", - добавила она.

Напомним:

  • Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко обвиняет действующего президента Петра Порошенко в подкупе избирателей.
  • Партия "Блок Петра Порошенко" тоже выдвинула Тимошенко обвинения в подкупе избирателей и сборе персональных данных.
  • 21 февраля Служба безопасности Украины заявила, что разоблачила "избирательную пирамиду" под руководством народного депутата, которая работала в ряде регионов Украины и преследовала цель обеспечить конкретному кандидату победу на выборах.
  • Затем в СБУ добавили, что подозревают в причастности к организации этой схемы народного депутата "Батькивщины" Руслана Богдана.
  • В "Батькивщине" заявили, что СБУ закрывает глаза на нарушения закона со стороны команды Петра Порошенко и в то же время безосновательно преследует его оппонентов.

Роман Романюк, УП
Темы: Тимошенковыборы президента 2019
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Все новости...
Тимошенко
Украина и ее "если бы"
Успеть до контрнаступления. Усиление Ермака, ротация в Кабмине, обиды депутатов
Лидер "Батькивщины" Тимошенко начало нового года встретила в Дубае - УП
Последние новости
17:52
видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу
17:50
В Украине зарегистрировали еще три индустриальных парка: чем будут заниматься
17:45
В правительстве Дании хотят, чтобы украинцы вернулись домой, когда "наступит мир"
17:31
Япония передаст США ракеты для Patriot, необходимые для Украины
17:20
В России действуют лагеря для "лечения" гомосексуальности – WP
17:09
Кличко поручил срочно искать новый состав наблюдательного совета и правления "Киевгорстроя"
17:07
Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник
17:03
В Украине утвердили программу медицинских гарантий-2024: что она предусматривает
16:56
КолонкаДейнега: Если Министерство обороны оторвется от реальности как телемарафон - нас будет ждать горе
16:46
Байден утвердил санкции против банков, которые помогают России покупать товары для армии
Все новости...
Реклама: