Омелян о деле НАБУ: Подниму бокал шампанского за здоровье детективов

Министр инфраструктуры Владимир Омелян считает, что делом против него Национальное антикоррупционное бюро дискредитирует себя как институт.

Так он прокомментировал сообщение о передаче в суд дела о возможном незаконном обогащении.

"Закрывали десятками другие дела и мямлили, что коррупция снизилась, где она дальше цветет буйным цветом, а вы ее просто "не замечаете?!" Вы можете дискредитировать меня лично, но дискредитируете НАБУ как институт намного сильнее", - заявил Емельян.

По словам министра, средства, потраченные НАБУ на дело против него, "превышают то, что они считают незаконным обогащением, в разы".

"Ребята, вас действительно создавали и обучали ради того, чтобы вы бегали в поисках мнимых преступников вместо того, чтобы бороться с коррупцией реальной?!", - пишет Омелян в Facebook.

Министр называет дело НАБУ - "и смех и грех".

"Сегодня вечером обязательно подниму бокал Крымского шампанского за здоровье больше десятка детективов, которые героически расследовали на протяжении полутора лет мое дело, руководства этой организации и их друзей", – говорит министр.

Также Омелян обещает подробности после выборов, чтобы не "раскачивать лодку".

Напомним: