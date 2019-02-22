Омелян о деле НАБУ: Подниму бокал шампанского за здоровье детективов
Министр инфраструктуры Владимир Омелян считает, что делом против него Национальное антикоррупционное бюро дискредитирует себя как институт.
Так он прокомментировал сообщение о передаче в суд дела о возможном незаконном обогащении.
"Закрывали десятками другие дела и мямлили, что коррупция снизилась, где она дальше цветет буйным цветом, а вы ее просто "не замечаете?!" Вы можете дискредитировать меня лично, но дискредитируете НАБУ как институт намного сильнее", - заявил Емельян.
По словам министра, средства, потраченные НАБУ на дело против него, "превышают то, что они считают незаконным обогащением, в разы".
"Ребята, вас действительно создавали и обучали ради того, чтобы вы бегали в поисках мнимых преступников вместо того, чтобы бороться с коррупцией реальной?!", - пишет Омелян в Facebook.
Министр называет дело НАБУ - "и смех и грех".
"Сегодня вечером обязательно подниму бокал Крымского шампанского за здоровье больше десятка детективов, которые героически расследовали на протяжении полутора лет мое дело, руководства этой организации и их друзей", – говорит министр.
Также Омелян обещает подробности после выборов, чтобы не "раскачивать лодку".
Напомним:
- 22 февраля стало известно, что Специализированная антикоррупционная прокуратура направила обвинительный акт в отношении министра инфраструктуры Владимира Омеляна в Соломенский районный суд Киева.
- 13 сентября детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили Омеляну о подозрении в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.
- Омелян заявил, что будет доказывать свою невиновность в суде. Он сообщил, что на него было оказано давление со стороны НАБУ и ему известно о фактах сотрудничества руководства НАБУ с украинскими политиками.
- В ноябре НАБУ и САП завершили расследование уголовного производства в отношении Омеляна.
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