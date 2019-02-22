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Манфорту предъявят обвинения в штате Нью-Йорк, если его помилует Трамп

Пятница, 22 февраля 2019, 20:14
Манфорту предъявят обвинения в штате Нью-Йорк, если его помилует Трамп

Прокуроры штата Нью-Йорк собрали уголовное дело против Пола Манафорта, которое они быстро могут подать, если бывший глава кампании Дональда Трампа получит президентское помилование.

Об этом сообщает Bloomberg.

Прокурор округа Нью-Йорк Сайрус Ванс-младший готов подать ряд налоговых и других обвинений против Манафорта. По мнению двух источников агентства, это рассматривается как страхование, если президент США помилует бывшего помощника.

Ранее Трамп неоднократно жаловался касательно отношения к Манафорту со стороны спецпрокурора США Роберта Мюллера. В ноябре прошлого года он часто говорил о "силе помилования", которой он бы мог воспользоваться по отношению к себе и своих политических союзников.

Представитель офиса прокурора Ванса отказался комментировать агентству, так же как и Джейсон Малони, представитель Mанафорта. Белый дом не ответил на просьбу о комментарии.

Напомним:

  • Ранее сообщалось, что Пол Манафорт продолжал заниматься политическими вопросами в Украине в 2018 году, после того, как ему был вынесены обвинения в рамках следствия спецпрокурора Мюллера.
  • Команда Мюллера обнаружила, что Килимник поддерживал связь с российской разведкой во время президентской кампании 2016 года. Сам Килимник это отрицает.
  • Ранее в интервью "Радио Свободе"  Килимник рассказал, как работал на Пола Манафорта в Украине и США и заявил, что не связан с ГРУ РФ.
  • В расследовании Роберта Мюллера Килимника называют "бывшим российским разведчиком", обозначая в материалах дела как "Лицо А" и не обнародуя больше никаких деталей. 
  • Согласно опубликованным данным, Килимник работал с Манафортом и руководил его киевским офисом с 2005 до 2015 гг., а также "видел, как Манафорт работал в разных странах". О каких конкретно странах идет речь, он не уточнил, отметив, что они находятся "в Европе и Африке". 
  • В августе жюри присяжных признало Манафорта виновным по 8 из 18 пунктов обвинения, включая налоговые махинации, нарушения банкового законодательства и сокрытиие счетов в иностранных банках.
  • Офис спецпрокурора США Роберта Мюллера рекомендует 19-24 лет заключения для экс-главы предвыборной кампании Дональда Трампа по обвинению в налоговом и банковском мошенничестве.

Мария Думанская, УП
Темы: Пол МанафортСШАТрампсуд
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