Манфорту предъявят обвинения в штате Нью-Йорк, если его помилует Трамп

Прокуроры штата Нью-Йорк собрали уголовное дело против Пола Манафорта, которое они быстро могут подать, если бывший глава кампании Дональда Трампа получит президентское помилование.

Об этом сообщает Bloomberg.

Прокурор округа Нью-Йорк Сайрус Ванс-младший готов подать ряд налоговых и других обвинений против Манафорта. По мнению двух источников агентства, это рассматривается как страхование, если президент США помилует бывшего помощника.

Ранее Трамп неоднократно жаловался касательно отношения к Манафорту со стороны спецпрокурора США Роберта Мюллера. В ноябре прошлого года он часто говорил о "силе помилования", которой он бы мог воспользоваться по отношению к себе и своих политических союзников.

Представитель офиса прокурора Ванса отказался комментировать агентству, так же как и Джейсон Малони, представитель Mанафорта. Белый дом не ответил на просьбу о комментарии.

Напомним: