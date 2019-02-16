Мюллер рекомендует более 19 лет заключения для Манафорта

Офис спецпрокурора США Роберта Мюллера рекомендует 19-24 лет заключения для экс-главы предвыборной кампании Дональда Трампа по обвинению в налоговом и банковском мошенничестве.

Об этом сообщает Bloomberg.

"Офис Мюллера не рекомендует конкретного приговора, но утверждает, что согласен с подсчетом, по которому Манафорт должен провести в тюрьме от 235 до 293 месяцев.

Манафорту также придется заплатить более 24 миллионов долларов за реституцию", - говорится в сообщении.

"Приговор Манафорту может стать крупнейшим в рамках расследования вмешательства РФ в выборы, если федеральный судья согласится на это. Это также создает серьезный риск для 69-летнего Манафорта провести остаток своей жизни в тюрьме", - пишет Bloomberg.

Отмечается, что прокуроры попросили судью установить дату вынесения приговора.

Напомним: