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Мюллер рекомендует более 19 лет заключения для Манафорта

Суббота, 16 февраля 2019, 02:05
Мюллер рекомендует более 19 лет заключения для Манафорта

Офис спецпрокурора США Роберта Мюллера рекомендует 19-24 лет заключения для экс-главы предвыборной кампании Дональда Трампа по обвинению в налоговом и банковском мошенничестве.

Об этом сообщает Bloomberg.

"Офис Мюллера не рекомендует конкретного приговора, но утверждает, что согласен с подсчетом, по которому Манафорт должен провести в тюрьме от 235 до 293 месяцев.

Манафорту также придется заплатить более 24 миллионов долларов за реституцию", - говорится в сообщении.

"Приговор Манафорту может стать крупнейшим в рамках расследования вмешательства РФ в выборы, если федеральный судья согласится на это. Это также создает серьезный риск для 69-летнего Манафорта провести остаток своей жизни в тюрьме", - пишет Bloomberg.

Отмечается, что прокуроры попросили судью установить дату вынесения приговора.

Напомним:

  • Ранее сообщалось, что Пол Манафорт продолжал заниматься политическими вопросами в Украине в 2018 году, после того, как ему был вынесены обвинения в рамках следствия спецпрокурора Мюллера.
  • Команда Мюллера обнаружила, что Килимник поддерживал связь с российской разведкой во время президентской кампании 2016 года. Сам Килимник это отрицает.
  • Ранее в интервью "Радио Свободе"  Килимник рассказал, как работал на Пола Манафорта в Украине и США и заявил, что не связан с ГРУ РФ.
  • В расследовании Роберта Мюллера Килимника называют "бывшим российским разведчиком", обозначая в материалах дела как "Лицо А" и не обнародуя больше никаких деталей. 
  • Согласно опубликованным данным, Килимник работал с Манафортом и руководил его киевским офисом с 2005 до 2015 гг., а также "видел, как Манафорт работал в разных странах". О каких конкретно странах идет речь, он не уточнил, отметив, что они находятся "в Европе и Африке". 
  • В августе жюри присяжных признало Манафорта виновным по 8 из 18 пунктов обвинения, включая налоговые махинации, нарушения банкового законодательства и сокрытиие счетов в иностранных банках.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАПол Манафорт
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