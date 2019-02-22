Доклад Мюллера представят позже, чем ожидалось - СМИ

Спецпрокурор США Роберт Мюллер на следующей неделе не представит доклад о результатах расследования вмешательства РФ в политические процессы в Соединенных Штатах.

Об этом сообщает АР со ссылкой на источник в Минюсте США.

"Доклад спецпрокурора Мюллера по расследованию по "делу РФ" не ожидается на следующей неделе", - заявил источник на условиях анонимности.

По информации издания, срок завершения расследования пока остается неопределенным.

Отмечается, что в Минюсте цчтут запланированную встречу президента США Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына 27-28 февраля, чтобы не влиять на внешнюю политику Белого дома.

В соответствии с принципами Министерства юстиции, Мюллер обязан представить отчет генпрокурору, в котором должен обосновать решение о выдвижении обвинений или отмене судебного преследования.

После этого генпрокурор Уильям Барр подготовит собственный отчет, который будет представлен Конгрессу. Но неизвестно, насколько полной будет публичная часть отчета спецпрокурора, поскольку Минюст вправе засекретить отдельные части доклада.

Как отмечает издание, демократы настаивают, чтобы Барр сделал доступным для общественности полный отчет Мюллера, включая "любые доказательства вины Трампа".

В Белом доме считают, что доклад Мюллера не обернется никакими уголовными обвинениями против президента.

Сам Трамп уже озвучил условия, при которых признает доклад Мюллера честным, передает "Голос Америки".

"С нетерпением жду доклада. Если он честный, то скажет об этом (отсутствие сговора между Трампом и Россией - ред.), если же нечестный - не скажет", - заявил глава Белого дома в пятницу.

Напоминаем: