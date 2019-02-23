Доклад Мюллера представят позже, чем ожидалось - СМИ
Спецпрокурор США Роберт Мюллер на следующей неделе не представит доклад о результатах расследования вмешательства РФ в политические процессы в Соединенных Штатах.
Об этом сообщает АР со ссылкой на источник в Минюсте США.
"Доклад спецпрокурора Мюллера по расследованию по "делу РФ" не ожидается на следующей неделе", - заявил источник на условиях анонимности.
По информации издания, срок завершения расследования пока остается неопределенным.
Отмечается, что в Минюсте цчтут запланированную встречу президента США Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына 27-28 февраля, чтобы не влиять на внешнюю политику Белого дома.
В соответствии с принципами Министерства юстиции, Мюллер обязан представить отчет генпрокурору, в котором должен обосновать решение о выдвижении обвинений или отмене судебного преследования.
После этого генпрокурор Уильям Барр подготовит собственный отчет, который будет представлен Конгрессу. Но неизвестно, насколько полной будет публичная часть отчета спецпрокурора, поскольку Минюст вправе засекретить отдельные части доклада.
Как отмечает издание, демократы настаивают, чтобы Барр сделал доступным для общественности полный отчет Мюллера, включая "любые доказательства вины Трампа".
В Белом доме считают, что доклад Мюллера не обернется никакими уголовными обвинениями против президента.
Сам Трамп уже озвучил условия, при которых признает доклад Мюллера честным, передает "Голос Америки".
"С нетерпением жду доклада. Если он честный, то скажет об этом (отсутствие сговора между Трампом и Россией - ред.), если же нечестный - не скажет", - заявил глава Белого дома в пятницу.
Напоминаем:
- Ранее СNN сообщало, что министр юстиции США Уильям Барр может уже на следующей неделе официально объявить о завершении расследования относительно вмешательства РФ в политические процессы в Соединенных Штатах.
- Американские спецслужбы пришли к выводу, что Россия вмешалась в президентскую гонку 2016 года, пытаясь обернуть результаты выборов в пользу Трампа. Россия отрицает вмешательство в выборы.
- В ноябре адвокаты Белого дома предоставили Мюллеру письменные ответы Трампа на вопросы о вмешательстве РФ в американские выборы 2016 года.
- Трамп сообщил, что ответы на вопросы Мюллера давал лично.
- Позже адвокаты Трампа заявили, что президент США больше не будетотвечать на дополнительные вопросы в процессе расследования о вмешательстве РФ в американские выборы 2016 года.
- The New York Times, ссылаясь на информацию из документов, представленных в Конгресс США и данные суда и обвинения, связанные с расследованием возможного вмешательства иностранцев в выборы, посчитала, что во время президентской кампании 2016 года и после выборов Дональд Трамп и его окружение контактировали с представителями РФ и WikiLeaks или их посредниками не менее 100 раз.
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