Аваков уверяет, что не заключал ни с кем союзов

Министр внутренних дел Арсен Аваков утверждает, что не заключал политических союзов ни с Юлией Тимошенко, ни с другими кандидатами в президенты.

Об этом он заявил в интервью "Зеркалу недели".

"Реакция на эту работу - фейки, дискредитация. На днях снова появился оплаченный как реклама вброс, что Аваков с Тимошенко заключили политический союз", - рассказал министр.

На вопрос, не так ли это, Аваков ответил: "Нет. И с Зеленским нет, и с Гриценко нет. И Порошенко я не соратник. Я буду обеспечивать максимально честный процесс без схем и фальсификаций".

Он также заявил, что олигарх Игорь Коломойский никогда не предлагал ему союза против Петра Порошенко.

"С Коломойским я общаюсь так же, как и с Ахметовым и Пинчуком. Я со всеми в коммуникации, иначе невозможно. Но нет никакого альянса ни с Коломойским, ни с Ахметовым, ни с Тимошенко, ни с Порошенко. Ни у меня, ни у партии", - уверяет министр.

Вместе с тем, он подтвердил, что он и Арсений Яценюк были категорически против присутствия на съезде "Народного фронта" президента Петра Порошенко, который выражал желание на него прийти.

"Да. Мы были категорически против. И я, и Арсений. Потому что я считаю, это неправильно. Человек, организовавший кампанию по дискредитации "Народного фронта" и Арсения Яценюка, придет к нам на съезд? Турчинов мягко спрашивал, как мы к этому отнесемся. Парубий размышлял, что можно было бы такую ​​возможность рассмотреть. мы выступили против", - рассказал Аваков.

При этом он считает, что действующий президент Петр Порошенко "имеет шансы в честной борьбе, как минимум, выйти во второй тур" президентских выборов.

"Но если его штаб начнет заниматься странными вещами, - это риск, который может погубить его политическую перспективу", - сказал министр.

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