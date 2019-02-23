Аваков уверяет, что не заключал ни с кем союзов
Министр внутренних дел Арсен Аваков утверждает, что не заключал политических союзов ни с Юлией Тимошенко, ни с другими кандидатами в президенты.
Об этом он заявил в интервью "Зеркалу недели".
"Реакция на эту работу - фейки, дискредитация. На днях снова появился оплаченный как реклама вброс, что Аваков с Тимошенко заключили политический союз", - рассказал министр.
На вопрос, не так ли это, Аваков ответил: "Нет. И с Зеленским нет, и с Гриценко нет. И Порошенко я не соратник. Я буду обеспечивать максимально честный процесс без схем и фальсификаций".
Он также заявил, что олигарх Игорь Коломойский никогда не предлагал ему союза против Петра Порошенко.
"С Коломойским я общаюсь так же, как и с Ахметовым и Пинчуком. Я со всеми в коммуникации, иначе невозможно. Но нет никакого альянса ни с Коломойским, ни с Ахметовым, ни с Тимошенко, ни с Порошенко. Ни у меня, ни у партии", - уверяет министр.
Вместе с тем, он подтвердил, что он и Арсений Яценюк были категорически против присутствия на съезде "Народного фронта" президента Петра Порошенко, который выражал желание на него прийти.
"Да. Мы были категорически против. И я, и Арсений. Потому что я считаю, это неправильно. Человек, организовавший кампанию по дискредитации "Народного фронта" и Арсения Яценюка, придет к нам на съезд? Турчинов мягко спрашивал, как мы к этому отнесемся. Парубий размышлял, что можно было бы такую возможность рассмотреть. мы выступили против", - рассказал Аваков.
При этом он считает, что действующий президент Петр Порошенко "имеет шансы в честной борьбе, как минимум, выйти во второй тур" президентских выборов.
"Но если его штаб начнет заниматься странными вещами, - это риск, который может погубить его политическую перспективу", - сказал министр.
Напомним:
- 22 февраля кандидат в президенты и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что считает главу Министерства внутренних дел Арсена Авакова лучшим борцом с фальсификацией выборов.
- Перед этим народный депутат от партии "Батькивщина" Вадим Ивченко заявил, что СБУ закрывает глаза на нарушения закона со стороны команды Петра Порошенко и одновременно безосновательно преследует его оппонентов, а вот полиция действует беспристрастно.
- 10 февраля министр внутренних дел Арсен Аваков обвинил штабы кандидатов в президенты в разжигании ненависти в обществе.