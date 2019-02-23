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Пленные моряки: В Киеве открыли благотворительную выставку картин

Суббота, 23 февраля 2019, 18:41

В Киеве в поддержку военнопленных украинских моряков открылась благотворительная выставка картин "Возвращение домой".

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

"Цель проведения выставки - привлечение внимания общества к противоправным действиям российского правительства относительно незаконного содержания украинских военных в российских тюрьмах, а также в поддержку украинских моряков, которые находятся в плену", - заявили в Минобороны.

Как сообщает "Радио Свобода", на выставке представлены 24 картины и другие произведения искусства, созданные художниками из всех областей Украины для поддержки моряков.

Все средства от продажи будут направлены на помощь пленным, которые находятся в России, сообщила одна из инициаторов выставки, волонтер Зоряна Трухина.

Выставка проходит в историко-архитектурном музее "Киевская Крепость", картины подарят украинским военнопленным морякам после их освобождения.

"Руководство на всех уровнях принимает все возможные меры и возлагает все усилия для освобождения  наших моряков и возвращения их на родину", - заявил начальник Управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных Сил Украины Алексей Ноздрачев.

 

 

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Напомним:

  • 25 ноября 2018 года в Керченском проливе российские военные обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. Трое украинских моряков во время атаки россиян получили ранения.
  • "Суды" в Крыму арестовали 24 украинских военных, они были перевезены в российские СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина". 
  • Пленным украинцам предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозит до 6 лет лишения свободы.

Украинская правда
Темы: пленныеморякиКиевРосcия
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