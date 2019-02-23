Пленные моряки: В Киеве открыли благотворительную выставку картин

В Киеве в поддержку военнопленных украинских моряков открылась благотворительная выставка картин.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

"Цель проведения выставки - привлечение внимания общества к противоправным действиям российского правительства относительно незаконного содержания украинских военных в российских тюрьмах, а также в поддержку украинских моряков, которые находятся в плену", - заявили в Минобороны.

Выставка проходит в историко-архитектурном музее "Киевская Крепость", картины подарят украинским военнопленным морякам после их освобождения.

"Руководство на всех уровнях принимает все возможные меры и возлагает все усилия для освобождения наших моряков и возвращения их на родину", - заявил начальник Управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных Сил Украины Алексей Ноздрачев.

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