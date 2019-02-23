Пленные моряки: В Киеве открыли благотворительную выставку картин
В Киеве в поддержку военнопленных украинских моряков открылась благотворительная выставка картин.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.
"Цель проведения выставки - привлечение внимания общества к противоправным действиям российского правительства относительно незаконного содержания украинских военных в российских тюрьмах, а также в поддержку украинских моряков, которые находятся в плену", - заявили в Минобороны.
Выставка проходит в историко-архитектурном музее "Киевская Крепость", картины подарят украинским военнопленным морякам после их освобождения.
"Руководство на всех уровнях принимает все возможные меры и возлагает все усилия для освобождения наших моряков и возвращения их на родину", - заявил начальник Управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных Сил Украины Алексей Ноздрачев.
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Напомним:
- 25 ноября 2018 года в Керченском проливе российские военные обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. Трое украинских моряков во время атаки россиян получили ранения.
- "Суды" в Крыму арестовали 24 украинских военных, они были перевезены в российские СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина".
- Пленным украинцам предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозит до 6 лет лишения свободы.
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