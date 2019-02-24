Спасенные туристы в Карпатах: Пострадавших спустили с горы, от госпитализации отказались

Четырех туристов из группы, которая 22 февраля направлялась на гору Поп Иван Черногорский, в воскресенье доставили в урочище Погорелец, от дальнейшей госпитализации они отказались.

Об этом 24 февраля сообщили в областном управлении ГСЧС Украины.

Проведение аварийно-спасательных работ на горе Поп Иван, которые отложили из-за непогоды, было восстановлено утром 24 февраля.

"В 9:10 спасатели и волонтеры начали сопровождение группы из 4 человек с горы Поп Иван в урочище Погорелец. По состоянию на 12:30 пострадавших доставили в урочище, после медицинского осмотра от дальнейшей госпитализации они отказались и направились к месту постоянного проживания", - сообщили спасатели.

На высокогорье наблюдается облачная погода, видимость хорошая, ветер 10 м/с, температура воздуха -16 градусов.

Напомним,