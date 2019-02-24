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Спасенные туристы в Карпатах: Пострадавших спустили с горы, от госпитализации отказались

Воскресенье, 24 февраля 2019, 13:00
Спасенные туристы в Карпатах: Пострадавших спустили с горы, от госпитализации отказались

Четырех туристов из группы, которая 22 февраля направлялась на гору Поп Иван Черногорский, в воскресенье доставили в урочище Погорелец, от дальнейшей госпитализации они отказались.

Об этом 24 февраля сообщили в областном управлении ГСЧС Украины.

Проведение аварийно-спасательных работ на горе Поп Иван, которые отложили из-за непогоды, было восстановлено утром 24 февраля.

"В 9:10 спасатели и волонтеры начали сопровождение группы из 4 человек с горы Поп Иван в урочище Погорелец. По состоянию на 12:30 пострадавших доставили в урочище, после медицинского осмотра от дальнейшей госпитализации они отказались и направились к месту постоянного проживания", - сообщили спасатели.

На высокогорье наблюдается облачная погода, видимость хорошая, ветер 10 м/с, температура воздуха -16 градусов.

Напомним,

  • 22 февраля к спасателям за помощью обратилась группа туристов из 8 человек, которая двигалась на гору Поп Иван Черногорский. К спасательному посту на носилках были транспортированы трое туристов со значительными обморожениями, двое из них погибли, 5 туристов передвигались самостоятельно.
  • Погибшие - жители г.Коломыя - турист, альпинист, 26-летний Роман Беркещук и 60-летний руководитель Станции юных туристов г.Коломыя Павел Винтонюк.
  • 23 февраля спасатели отложили спуск группы туристов с горы Поп Иван Черногорский из-за сложных погодных условий.

Украинская правда

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Темы: туризмГСЧСжертвыКарпаты
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