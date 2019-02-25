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Еще 7 российских военных подозревают в атаке на украинских моряков

Понедельник, 25 февраля 2019, 09:45

Семи военнослужащим Российской Федерации сообщили о подозрении в ведении агрессивной войны за таран украинских судов "Бердянск", "Никополь", "Яны Капу" в Керченском проливе.

Об этом 25 февраля сообщает пресс-служба прокуратуры.

"16 февраля 2019 года, на основании собранных доказательств сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 УК Украины, семи военнослужащим РФ", - отметили в ведомстве.

В частности, о подозрении в ведении агрессивной войны сообщили "генерал-полковнику А. Дворникову - командующему войсками Южного военного округа РФ, вице-адмиралу А. Моисееву - командующему Черноморского флота РФ, а также пяти военнослужащим-пограничникам ФСБ РФ по республике Крым".

Отмечается, что через два дня после нападения на украинские суда, 27 ноября 2018 года, военная прокуратура сообщила о подозрении 8 военнослужащим РФ.

В частности, "контр-адмиралу С. Станкевичу, вице-адмиралу Г. Медведеву, капитану 1 ранга Г. Ромашкину, капитану 1 ранга А. Шеину, капитану 2 ранга А. Шатохину, капитану 2 ранга А. Саляеву, капитану 3 ранга А. Шипицыну, капитану 3 ранга С. Щербакову".

"Расследованием установлено, что все 15 военнослужащих РФ, которым уже сообщено о подозрении, причастные к ведению агрессивной войны", - говорится в сообщении.

Подозреваемые "организовывали, координировали и участвовали в нападении военных судов РФ на катера ВМС Украины".

Согласно УК "ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий" - наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.

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Напомним:

  • 25 ноября 2018 года в Керченском проливе российские военные обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. Трое украинских моряков во время атаки россиян получили ранения.
  • "Суды" в Крыму арестовали 24 украинских военных, они были перевезены в российские СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина". 
  • Пленным украинцам предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозит до 6 лет лишения свободы.

Украинская правда

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Темы: РосcияморякиЧерное мореАзовское море
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