Рада готовится рассмотреть языковый закон в четверг

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Понедельник, 25 февраля 2019, 11:17

Верховная Рада планирует начать рассмотрение во втором чтении законопроекта №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" 28 февраля.

Об этом в ходе согласительного совета 25 февраля заявил спикер Рады Андрей Парубий.

"Предлагаю, чтобы мы в четверг перешли к блоку культуры и в этом блоке к рассмотрению вопроса о государственном языке", - сказал Парубий.

Он отметил, что к этому законопроекту поступило более 2000 поправок, поэтому его рассмотрение может длиться долго.

"Это может длиться и неделю, может длиться 3-4 дня. Но я уверен, что одной из главных обязанностей украинского парламента на этой сессии является рассмотрение закона о языке", - сказал Парубий.

Также в четверг планируют рассмотреть законопроект №7473 о внесении изменений в таможенный кодекс.

Парубий добавил, что во вторник планируется начать заседание с рассмотрения вопроса о внесении изменений в жилищный кодекс об обеспечении прав собственников, а также с вопроса, внесенного президентом, о допуске подразделений других государств на территорию Украины на совместные учения.

Кроме того, в повестке дня 26 февраля рассмотрение вопроса о Государственном бюро расследований и ряда вопросов, касающихся комитета по вопросам обеспечения работы правоохранительных органов.

На среду планируют рассмотрение вопросов ратификации и рассмотрение закона о СПЛИТ.

Ирина Балачук, УП

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Темы: Верховная Рада законодательство язык


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