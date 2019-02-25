В "Общественном" объяснили, как выберут представителя на Евровидение

В "Общественном" рассказали, что будут выбирать представителя Украины на песенном конкурсе Евровидение среди всех финалистов национального отбора.

Об этом "Громадському" сообщила член правления Национального НСТУ Александра Кольцова.

"Сначала мы проконсультируемся с Европейским вещательным союзом касательно политизации процесса отбора в Украине. Как это повлияет вообще на наше участие в этом году. Затем мы пообщаемся с юристами, хотим ли мы продолжать принимать в этом участие как вещатель. Затем мы пообщаемся с менеджментом артистов. А потом мы примем решение", - пояснила она.

На вопрос, отличается ли договор, который предлагали MARUV, от документа, который предлагали победителям национального отбора в прошлом, Кольцова ответила, что новым был только пункт о запрете выступать в России.

"То, что артист выложил интерпретацию этих пунктов ... там просто очень много стандартных пунктов из правил Евровидения. Кроме пункта об отмене гастролей в РФ - об отмене на время проведения конкурса", - отметила она.

Кольцова подтвердила, что MARUV была согласна отказаться от выступлений в России, добавив, что ранее этот пункт не использовали, потому что артисты, выступающие в России, не попадали в финал нацотбора.

"В каждом отборе были артисты, которые на тот момент выступали в РФ, ни один из них не выходил в финал, поэтому мы не применяли эту норму. Договор был всегда, добавили этот пункт после первого полуфинала, когда появились реальные шансы на то, что у нас будет такой кейс, и нужно будет толковать это и для общества, и наружу", - рассказала Кольцова.

Она добавила, что другому кандидату, который захочет представлять Украину на Евровидении, предложат тот же договор, от которого отказалась MARUV.

Напомним: