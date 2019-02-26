Третий ГРУшник из дела Скрипалей попал на камеры в Болгарии

Третий подозреваемый в покушении на Сергея и Юлию Скрипаль в Солсбери, в апреле 2015 года попал на камеры видеонаблюдения у отеля в Софии, где находился офис болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева, также пострадавшего от отравления.

Об этом, ссылаясь на болгарское издание "24 часа", пишет Радио Свобода.

По данным "24 часа", которое ссылается на источники в следственной группе, россиянин, использовавший документы на имя Сергея Федотова, жил в упомянутом отеле в номере 305. На камеры видеонаблюдения у отеля также попал его автомобиль, который он брал в Болгарии в аренду.

Емельян Гебрев, который занимается торговлей оружием, был госпитализирован с тяжелым отравлением 28 апреля 2015 года. В этот же день Федотов уехал из Болгарии и вылетел в Москву через Стамбул.

В анализах Гебрева нашли следы веществ, характерных для отравления нервно-паралитическим веществом, относящимся к типу "Новичок". Таким же веществом были отравлены и Скрипали.

После сообщения британской прессы о том, что Федотова подозревают в причастности к отравлению в Солсбери, власти Болгарии решили возобновить расследование отравления Гебрева. Он, как и Скрипали, выжил в результате покушения.

Ранее журналисты смогли установить настоящее имя третьего подозреваемого в отравлении Скрипаля, который посещал Великобританию под именем Сергей Федотов. Им оказался офицер российской военной разведки Денис Сергеев.

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