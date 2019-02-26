Третий ГРУшник из дела Скрипалей попал на камеры в Болгарии

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Вторник, 26 февраля 2019, 07:18

Третий подозреваемый в покушении на Сергея и Юлию Скрипаль в Солсбери, в апреле 2015 года попал на камеры видеонаблюдения у отеля в Софии, где находился офис болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева, также пострадавшего от отравления.

Об этом, ссылаясь на болгарское издание "24 часа", пишет Радио Свобода.

По данным "24 часа", которое ссылается на источники в следственной группе, россиянин, использовавший документы на имя Сергея Федотова, жил в упомянутом отеле в номере 305. На камеры видеонаблюдения у отеля также попал его автомобиль, который он брал в Болгарии в аренду.

Емельян Гебрев, который занимается торговлей оружием, был госпитализирован с тяжелым отравлением 28 апреля 2015 года. В этот же день Федотов уехал из Болгарии и вылетел в Москву через Стамбул.

В анализах Гебрева нашли следы веществ, характерных для отравления нервно-паралитическим веществом, относящимся к типу "Новичок". Таким же веществом были отравлены и Скрипали.

После сообщения британской прессы о том, что Федотова подозревают в причастности к отравлению в Солсбери, власти Болгарии решили возобновить расследование отравления Гебрева. Он, как и Скрипали, выжил в результате покушения.

Ранее журналисты смогли установить настоящее имя третьего подозреваемого в отравлении Скрипаля, который посещал Великобританию под именем Сергей Федотов. Им оказался офицер российской военной разведки Денис Сергеев.

Напоминаем:

  • Британское издание The Insider и группа Bellingcat обнародовали информацию о том, что болгарский бизнесмен Емилиян Гебрев был отравлен "Новичком" весной 2015 года.
  • Вероятно, к этому причастен гражданин России Сергей Федотов, который находился в Болгарии в конце апреля 2015 года, когда Гебрев был госпитализирован с симптомами отравления "Новичком". После госпитализации Гебрева Федотов спешно покинул территорию Болгарии, вернувшись в Москву.
  • Емилиян Гебрев - известный в Болгарии бизнесмен, владелец компании "Дунарит" и одного из оружейных заводов.
  • Сам Гебрев считает, что был отравлен из-за интереса России к его оружейному заводу.
  • В марте 2018 года в Великобритании нервно-паралитическим веществом класса "Новичок" был отравлен бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь. Медикам окружной больницы Солсбери удалось их спасти.
  • 5 сентября британские прокуроры назвали имена двух россиян, которых считают исполнителями отравления в Солсбери. Это – Александр Петров и Руслан Боширов. Прокуроры отметили, что их настоящие имена могут быть другими.
  • Журналисты узнали, что один из подозреваемых в отравлении скрипача, называл себя "Русланом Бошировим", на самом деле зовут Анатолий Чепига. Он – полковник ГРУ и награжден званием "Героя РФ".
  • Журналист Сергей Канев, который участвовал в расследовании, заявил, что Чепига-Боширов участвовал в эвакуации Януковича в Россию.
  • Вторым подозреваемым, по мнению журналистов, Александром Петровым, является военный врач и полковник ГРУ РФ Александр Евгеньевич Мишкин. Журналисты обнаружили, что он неоднократно ездил в Украину, в частности во время Майдана 2013 года, и в непризнанную Приднестровскую республику.
  • Президент РФ якобы вручил Мишкину награду во второй половине 2014 года. Люди, знакомые с его семьей, считают, что Мишкина наградили за деятельность "или в Крыму, или в отношении Януковича".
  • Также в Bellingcat заявили, что сотрудники ГРУ РФ Александр Мишкин и Анатолий Чепига участвовали в захвате госучреждений на Донбассе.

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Темы: Болгария Росcия Великобритания шпионаж


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