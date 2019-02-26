Украина может отказаться от участия в Евровидении-2019 - НОТУ

На международном песенном конкурсе Евровидение-2019 вообще может не быть представителя от Украины.

Об этом в эфире "Громадського" заявила член правления Национальной общественной телерадиокомпании (НОТУ) Александра Кольцова.

Она сообщила, что Общественное ведет переговоры с группой Kazka относительно участия в Евровидении.

"Но мне кажется, сейчас, в этой ситуации - это кризис, на который нет однозначного ответа, правильного, потому что общество разделено", - сказала Кольцова.

По ее словам, до 8-10 марта Общественное и представитель Украины должны представить организатору конкурса номер с раскадровками.

На вопрос, что представителем Украины может быть Kazka, а может быть никто, Кольцова ответила: "Это может быть никто".

Напомним: