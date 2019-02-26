Украина может отказаться от участия в Евровидении-2019 - НОТУ
Вторник, 26 февраля 2019, 23:05
На международном песенном конкурсе Евровидение-2019 вообще может не быть представителя от Украины.
Об этом в эфире "Громадського" заявила член правления Национальной общественной телерадиокомпании (НОТУ) Александра Кольцова.
Она сообщила, что Общественное ведет переговоры с группой Kazka относительно участия в Евровидении.
"Но мне кажется, сейчас, в этой ситуации - это кризис, на который нет однозначного ответа, правильного, потому что общество разделено", - сказала Кольцова.
По ее словам, до 8-10 марта Общественное и представитель Украины должны представить организатору конкурса номер с раскадровками.
На вопрос, что представителем Украины может быть Kazka, а может быть никто, Кольцова ответила: "Это может быть никто".
Напомним:
- 23 февраля в Киеве состоялся финал национального отбора "Евровидения-2019". На нем решилось, что Maruv будет представлять Украину на песенном конкурсе в Израиле.
- При этом у Maruv запланированы сольные концерты в Москве и Санкт-Петербурге.
- 25 февраля Maruv заявила, что готова отказаться от выступлений в России, но, по ее словам, Национальная телекомпания выдвигает ей в договоре "абсурдные" требования. Позже стало известно, что MARUV не поедет на конкурс от Украины.
- 26 февраля трио Freedom Jazz, которое заняло второе место в Нацотборе на Евровидении, отказалось ехать на конкурс вместо MARUV.