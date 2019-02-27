Кабмин поручил изменить правила отбора на Евровидение
Кабинет министров поручил Госкомтелерадио вместе с НОТУ усовершенствовать правила отбора на Евровидение.
Соответствующий проект правительственного решения, внесенный вице-премьером Вячеславом Кириленко, поддержали на заседании 27 февраля.
Отмечается, что правила должны изменить "с учетом обстоятельств, которые вызвали широкий общественный резонанс во время отбора представителя Украины для участия в Евровидении в 2019 году".
Кроме того, Кабмин обратится в Верховную Раду просьбой безотлагательно принять закон об особенностях проведения гастрольно-концертной деятельности украинскими исполнителями на территории России и на временно оккупированных территориях.
"Если эти два дела будут реализованы, мы больше никогда не будем сталкиваться с такими вещами, которые имели место сейчас и всколыхнули общественность", - заявил Кириленко.
Ранее Наблюдательный совет НОТУ призвал менеджмент Общественного пересмотреть подходы к работе с конкурсом "Евровидение" – в частности, вовремя обнародовать исчерпывающий и прозрачный свод правил проведения нацотбора и условий контракта для победителя.
Также о необходимости изменения правил отбора заявлял и телеканал СТБ, который 4 года проводит этот нацотбор.
Напомним:
- 23 февраля в Киеве состоялся финал национального отбора "Евровидения-2019". На нем решилось, что Maruv будет представлять Украину на песенном конкурсе в Израиле.
- При этом у Maruv запланированы сольные концерты в Москве и Санкт-Петербурге.
- 25 февраля Maruv заявила, что готова отказаться от выступлений в России, но, по ее словам, Национальная телекомпания выдвигает ей в договоре "абсурдные" требования. Позже стало известно, что Maruv не поедет на конкурс от Украины.
- Еще позже трио Freedom Jazz, которое заняло второе метро в Нацотборе на Евровидение, и группа KAZKA (третье место) отказались ехать на конкурс вместо Maruv.
- В НОТУ заявили, что на международном песенном конкурсе Евровидение-2019 вообще может не быть представителя от Украины.
- Международный песенный конкурс "Евровидение" в этом году пройдет в Тель-Авиве (Израиль) в середине мая.
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