За Поклонскую заступился муж: говорит, она защищала гамадрилов
Муж скандальной Натальи Поклонской Иван Соловьев встал на защиту жены после того, как крымский владелец зоопарков Олег Зубков предложил властям России выдать Поклонскую Украине в обмен на возобновление подачи воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу.
Об этом пишет российское издание "РИА Новости".
По его информации, экс-глава аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Соловьев попросил российских правоохранителей проверить высказывания Зубкова.
Накануне владелец двух крупных зоопарков в оккупированном Крыму Зубков написал в блоге, что Поклонскую нужно выдать Украине в обмен на открытие Северо-Крымского канала и подачу воды на полуостров.
Соловьев заявил, что эти слова надо проверить на наличие состава преступления.
"Он пытается оправдать свое моральное банкротство провокационными призывами выдать заместителя председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции (нынешняя должность Поклонской) в страну, где в отношении нее открыто девять уголовных производств, а также вынесен смертный приговор террористической организацией "Правый сектор", — возмущается муж.
По словам Соловьева, неприязнь к Поклонской у Зубкова возникла еще в то время, когда она руководила крымской прокуратурой. Тогда надзорное ведомство якобы проверяло зоопарки из-за эпидемии туберкулеза среди гамадрилов, а также из-за обращений, в которых говорилось о травмах, полученных на территории зверинцев, побоях, нанесенных Зубковым его работникам, и о трупе со следами укусов диких животных, обнаруженном во владениях бизнесмена.
Соловьев также обвинил бизнесмена в инциденте в сафари-парке "Тайган", где прошлым летом лев укусил туристку.
Напомним:
- Генеральная прокуратура Украины составила сообщение о подозрении Поклонской в незаконном лишении свободы четырех украинских политзаключенных.
- Также Поклонской инкриминируют государственную измену и другие военные преступления.
- Против Поклонской также расследуется уголовное дело о запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа.
- Поклонская, которая ранее работала в органах прокуратуры Украины, давно имеет гражданство РФ. Она была одним из самых активных сторонников оккупации Крыма Россией. Весной 2014-го ее назначили "прокурором" оккупированного полуострова. Поклонская активно участвовала в качестве обвинителя по делам против крымских татар, Меджлиса и проукраинских активистов.
- В 2016 году ее избрали в Госдуму РФ от путинской "Единой России". При этом Украина не признала законность проведения этих выборов из-за голосования в аннексированном Крыму.
- Олег Зубков - известный крымский предприниматель, владелец ялтинского зоопарка "Сказка" и парка львов "Тайган".