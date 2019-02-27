За Поклонскую заступился муж: говорит, она защищала гамадрилов

Муж скандальной Натальи Поклонской Иван Соловьев встал на защиту жены после того, как крымский владелец зоопарков Олег Зубков предложил властям России выдать Поклонскую Украине в обмен на возобновление подачи воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу.

Об этом пишет российское издание "РИА Новости".

По его информации, экс-глава аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Соловьев попросил российских правоохранителей проверить высказывания Зубкова.

Накануне владелец двух крупных зоопарков в оккупированном Крыму Зубков написал в блоге, что Поклонскую нужно выдать Украине в обмен на открытие Северо-Крымского канала и подачу воды на полуостров.

Соловьев заявил, что эти слова надо проверить на наличие состава преступления.

"Он пытается оправдать свое моральное банкротство провокационными призывами выдать заместителя председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции (нынешняя должность Поклонской) в страну, где в отношении нее открыто девять уголовных производств, а также вынесен смертный приговор террористической организацией "Правый сектор", — возмущается муж.

По словам Соловьева, неприязнь к Поклонской у Зубкова возникла еще в то время, когда она руководила крымской прокуратурой. Тогда надзорное ведомство якобы проверяло зоопарки из-за эпидемии туберкулеза среди гамадрилов, а также из-за обращений, в которых говорилось о травмах, полученных на территории зверинцев, побоях, нанесенных Зубковым его работникам, и о трупе со следами укусов диких животных, обнаруженном во владениях бизнесмена.

Соловьев также обвинил бизнесмена в инциденте в сафари-парке "Тайган", где прошлым летом лев укусил туристку.

Напомним: