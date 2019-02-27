Луценко говорит, что отмененная статья о незаконном богатстве была неэффективной
Генеральный прокурор Юрий Луценко считает, что статья о незаконном обогащении чиновников, отмененная Конституционным судом, не была действенной на практике.
Об этом он заявил во время брифинга в среду.
"Решение КСУ не является большой неожиданностью. Специалисты в области права знают, что наш фантастический Комитет по антикоррупционной деятельности Верховной Рады подготовил текст закона, который не соответствует практике юридического применения", – сказал генпрокурор.
Он настаивает, что свидетельством неэффективности является то, что "за все эти годы НАБУ не смогло привлечь к ответственности по этой статье ни одно лицо".
По словам Луценко, высказывать претензии в КС могут только те, кто "тщательно ни вчитывался в документы".
"Юристы называют такие статьи "мертвыми", то есть теми, которые нельзя применить на практике... Нормы плохо прописанного закона не действовали... Очевидно, надо поправить закон и действовать решительно в этом направлении", – добавил глава ГПУ.
Он отметил, что поддерживает точку зрения Петра Порошенко в том, что надо проанализировать решение Конституционного суда и после этого внести в парламент новый законопроект, "который будет действенным, эффективным для того, чтобы незаконное обогащение в нашей стране наказывалось не на словах, как сегодня, а на деле".
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Напомним:
- 26 февраля четыре источника сообщили "Украинской правде", что Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание для чиновников за незаконное обогащение.
- Суд решил, что положения статьи не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности. В частности, статья о незаконном обогащении якобы обязывает самого подозреваемого доказать законность его состояния.
- Уголовную ответственность за незаконное обогащение ввели в 2015 году. Это было одним из требований ЕС во исполнение Плана действий по визовой либерализации, а также одним из обязательств Украины перед МВФ, закрепленным меморандумом.
- Фракция БПП заявила, что инициирует разработку законопроекта со статьей о незаконном обогащении, которая будет полностью соответствовать Конституции.