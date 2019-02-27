Центризбирком атаковали хакеры – СБУ
Хакеры осуществили масштабную кибератаку на компьютеры Центральной избирательной комиссии.
Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.
По его данным, кибератака была направлена на блокирование доступа пользователей к информации о подготовке к выборам президента Украины.
Отмечается, что спецслужбе во взаимодействии с сотрудниками ЦИК удалось предотвратить атаку на компьютерное оборудование, обеспечивающее работу официального интернет-сайта комиссии.
"С целью локализации кибератаки и устранения ее негативных последствий специалистами осуществлен ряд практических мер, которые позволили прекратить негативное влияние на работу веб-ресурса Центральной избирательной комиссии", - говорится в сообщении.
СБУ установила, что атака была проведена по технологии http flood, через генерацию постоянных запросов, которые усложняли работу информсистемы и блокировали возможность доступа пользователей.
"Для проведения кибератаки злоумышленники использовали разветвленную сеть сайтов на базе необновленной версии системы WordPress, что позволило хакерам без ведома владельцев использовать их для генерации объемных запросов", - объясняют в спецслужбе.
В СБУ говорят, что сейчас проверяют возможную причастность к организации кибератаки российских спецслужб и подконтрольных им хакерских группировок.
Напомним:
- 26 февраля президент Петр Порошенко во время встречи с представителями IT-индустрии заявил, что 24 и 25 февраля Центральная избирательная комиссия подверглась DDoS-атакам со стороны России.
- По его словам, Совет нацбезопасности и обороны вместе со Службой безопасности Украины, полицией и "совместно с американскими партнерами" уже разработали механизмы защиты ЦИК. Других подробностей президент не предоставил.
- Ранее в феврале секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что РФ намерена задействовать весь имеющийся арсенал, включая кибернетические средства, для влияния на демократическое волеизъявление украинского народа. Поэтому в СНБО готовятся к противодействию возможным кибератакам.
- По его словам, на заседании Национального координационного центра кибербезопасности были рассмотрены вопросы состояния защищенности серверов ЦИК и готовности к противодействию возможным кибератакам во время избирательного процесса, проект Концепции подготовки к отражению военной агрессии в киберпространстве и другие актуальные вопросы кибербезопасности государства.
- Еще в летом 2018 года Центризбирком говорил, что для обеспечения кибербезопасности выборов в 2019 году необходимо 36 миллионов гривень.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua