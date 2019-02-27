Центризбирком атаковали хакеры – СБУ

Хакеры осуществили масштабную кибератаку на компьютеры Центральной избирательной комиссии.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

По его данным, кибератака была направлена на блокирование доступа пользователей к информации о подготовке к выборам президента Украины.

Отмечается, что спецслужбе во взаимодействии с сотрудниками ЦИК удалось предотвратить атаку на компьютерное оборудование, обеспечивающее работу официального интернет-сайта комиссии.

"С целью локализации кибератаки и устранения ее негативных последствий специалистами осуществлен ряд практических мер, которые позволили прекратить негативное влияние на работу веб-ресурса Центральной избирательной комиссии", - говорится в сообщении.

СБУ установила, что атака была проведена по технологии http flood, через генерацию постоянных запросов, которые усложняли работу информсистемы и блокировали возможность доступа пользователей.

"Для проведения кибератаки злоумышленники использовали разветвленную сеть сайтов на базе необновленной версии системы WordPress, что позволило хакерам без ведома владельцев использовать их для генерации объемных запросов", - объясняют в спецслужбе.

В СБУ говорят, что сейчас проверяют возможную причастность к организации кибератаки российских спецслужб и подконтрольных им хакерских группировок.

Напомним: