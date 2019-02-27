Центризбирком атаковали хакеры – СБУ

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Среда, 27 февраля 2019, 17:02

Хакеры осуществили масштабную кибератаку на компьютеры Центральной избирательной комиссии.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

По его данным, кибератака была направлена на блокирование доступа пользователей к информации о подготовке к выборам президента Украины.

Отмечается, что спецслужбе во взаимодействии с сотрудниками ЦИК удалось предотвратить атаку на компьютерное оборудование, обеспечивающее работу официального интернет-сайта комиссии.

"С целью локализации кибератаки и устранения ее негативных последствий специалистами осуществлен ряд практических мер, которые позволили прекратить негативное влияние на работу веб-ресурса Центральной избирательной комиссии", - говорится в сообщении.

СБУ установила, что атака была проведена по технологии http flood, через генерацию постоянных запросов, которые усложняли работу информсистемы и блокировали возможность доступа пользователей.

"Для проведения кибератаки злоумышленники использовали разветвленную сеть сайтов на базе необновленной версии системы WordPress, что позволило хакерам без ведома владельцев использовать их для генерации объемных запросов", - объясняют в спецслужбе.

В СБУ говорят, что сейчас проверяют возможную причастность к организации кибератаки российских спецслужб и подконтрольных им хакерских группировок.

Напомним:

  • 26 февраля президент Петр Порошенко во время встречи с представителями IT-индустрии заявил, что 24 и 25 февраля Центральная избирательная комиссия подверглась DDoS-атакам со стороны России.
  • По его словам, Совет нацбезопасности и обороны вместе со Службой безопасности Украины, полицией и "совместно с американскими партнерами" уже разработали механизмы защиты ЦИК. Других подробностей президент не предоставил.
  • Ранее в феврале секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что РФ намерена задействовать весь имеющийся арсенал, включая кибернетические средства, для влияния на демократическое волеизъявление украинского народа. Поэтому в СНБО готовятся к противодействию возможным кибератакам.
  • По его словам, на заседании Национального координационного центра кибербезопасности были рассмотрены вопросы состояния защищенности серверов ЦИК и готовности к противодействию возможным кибератакам во время избирательного процесса, проект Концепции подготовки к отражению военной агрессии в киберпространстве и другие актуальные вопросы кибербезопасности государства.
  • Еще в летом 2018 года Центризбирком говорил, что для обеспечения кибербезопасности выборов в 2019 году необходимо 36 миллионов гривень.

Украинская правда

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Темы: ЦИК хакеры чрезвычайное происшествие СБУ


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