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ЦПК: Луценко критикует свою же статью о незаконном обогащении

Среда, 27 февраля 2019, 17:26

Председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин обращает внимание на то, что генеральный прокурор Юрий Луценко критикует статью о незаконном обогащении собственного же авторства.

Об этом он пишет 27 февраля в Facebook.

"Юрий Луценко раскритиковал убитую КС статью о незаконном обогащении. Вот только он, видимо, забыл, что был одним из ее авторов... У этих людей нет ни убеждений, ни принципов. Только желание украсть и страх сесть. Эти две силы определяют все их действия", - считает глава ЦПК.

 

На разницу в цитатах генпрокурора от 2015 и 2019 годов обращает внимание также народный депутат от БПП Мутсафа Найем.

Ранее на брифинге в среду Луценко заявил, что по его мнению, статья о незаконном обогащении чиновников, отмененная Конституционным судом, не была действенной на практике.

"Юристы называют такие статьи "мертвыми", то есть теми, которые нельзя применить на практике... Нормы плохо прописанного закона не действовали... Очевидно, надо поправить закон и действовать решительно в этом направлении", - добавил глава ГПУ.

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Напомним:

  • 26 февраля четыре источника сообщили "Украинской правде", что Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание для чиновников за незаконное обогащение.
  • Суд решил, что положения статьи не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности. В частности, статья о незаконном обогащении якобы обязывает самого подозреваемого доказать законность его состояния.
  • Уголовную ответственность за незаконное обогащение ввели в 2015 году. Это было одним из требований ЕС во исполнение Плана действий по визовой либерализации, а также одним из обязательств Украины перед МВФ, закрепленным меморандумом.
  • Президент Петр Порошенко заявил, что понимает людей, осуждающих решение КСУ об отмене статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении и пообещал разработать новую, что "комар носа не подточит".

Украинская правда
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