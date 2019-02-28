Декриминализация незаконного обогащения означает полную амнистию для абсолютно всех должностных лиц с сомнительными доходами, а значит - практически нивелирует всю антикоррупционную реформу в Украине.

Об этом заявляет Transparency International Ukraine вместе с 10 другими общественными организациями.

Такое решение Конституционного Суда, говорится в заявлении, приведет к закрытию не менее 50 дел относительно вероятного незаконного обогащения топ-чиновников, которые сейчас расследует Национальное антикоррупционное бюро, а также к закрытию производств по всем делам, которые сейчас слушаются в судах.

Более того, все субъекты е-декларирования получат индульгенцию на сомнительные доходы, полученные в течение последних двух с половиной лет, после введения в действие ответственности за незаконное обогащение в действующей редакции.

Решение о неконституционности этой статьи Уголовного кодекса будет иметь обратное действие во времени. Вполне законными могут оказаться состояния чиновников, стоимость которых на миллионы гривен превышает официальные доходы этих государственных служащих.

Отмена ответственности за незаконное обогащение разрушает концепцию е-декларирования чиновников. Система декларирования превратится из механизма разоблачения коррупционных состояний и инициирования привлечения к ответственности в систему информирования населения об обогащении чиновников.

При отсутствии ответственности за незаконное обогащение чиновники будут декларировать роскошные состояние без всякого страха и без юридических последствий.

Активисты также отмечают, что декриминализация незаконного обогащения нарушает международные обязательства Украины и может привести к прекращению сотрудничества с Международным валютным фондом.

Правила МВФ предусматривают отказ в финансировании программы со страной, которая возбудила любое из важных обязательств предыдущих лет, даже в случае полного выполнения текущих обязательств.

В ОО подчеркивают также отсутствие юридических оснований считать преступление незаконного обогащения неконституционным и таким, которое нарушает презумпцию невиновности.

"Бремя доказывания преступления незаконного обогащения лежит на стороне обвинения. Так, для квалификации деяния по статье 3682 УК прокуратура должна будет доказать наличие всех элементов соответствующего состава преступления", - объясняют антикоррупционеры.

В то же время, говорится в заявлении, даже если бы положение статьи 3682 Уголовного кодекса Украины ограничивало действие принципа презумпции невиновности, это не должно было бы препятствовать криминализации незаконного обогащения и привлечению к уголовной ответственности лиц, которые обогатились незаконно.

Активисты объясняет, что практика Европейского суда по правам человека (решение по делу Салабиаку против Франции) доказывает, что в случае, если речь идет о важных общественных интересах, а право человека на защиту является обеспеченным, уголовное право допускает разумное и пропорциональное предположение касательно определенного факта или права.

Стоит напомнить, что редакция статьи 368-2 Уголовного кодекса об ответственности за незаконное обогащение соответствует Конвенции ООН против коррупции, которую Украина ратифицировала в 2006 году.

Заявление сделали:

Трансперенси Интернешнл Украина Всеукраинское объединение "Автомайдан" Центр политико-правовых реформ Центр противодействия коррупции Центр UA Антикоррупционный штаб Институт законодательных идей Общественный Контроль Движение ЧЕСНО Фундация DEJURE Центр общественного мониторинга и исследований

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Напомним: