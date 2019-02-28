Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский рассказал представителю МВФ о первых шагах в качестве президента

Четверг, 28 февраля 2019, 10:54

Шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский встретился с постоянным представителем Международного валютного фонда в Украине Йост Люнгманом.

Об этом говорится в Facebook "Команда Зеленского".

Отмечается, что встреча состоялась еще 23 февраля и на ней речь шла о сотрудничестве Украины с МВФ.

Зеленский заявил о необходимости дальнейшего сотрудничества с Международным валютным фондом для улучшения экономической ситуации в стране.

У кандидата в президенты сообщили, что во время разговора с представителем МВФ помимо прочего Зеленский рассказал также о своей предвыборной программе и о первых шагах в случае, если его изберут президентом Украины.

"Среди прочего это установление верховенства права, реформа органов и сектора безопасности, искоренения коррупции, инициирование земельной реформы, обеспечения стабильности банковской системы и независимости работы НБУ", - говорится в сообщении.

В "Зе.Команде" добавили, что шоумен и кандидат в президенты встретился также с директором Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконеном и Чрезвычайным и Полномочным Послом Франции в Украине Изабель Дюмон.

Читайте также Владимир Зеленский: 1 апреля – офигенный день для победы клоуна

Новые лидеры: стоит ли надеяться на Зеленского?

Выборы президента Украины 2019: цифры, даты и кандидаты

Что надо знать о главных кандидатах в президенты: программы, стратегии и спонсоры

Напомним:

  • Выборы президента состоятся 31 марта.
  • По данным последних соцопросов, Владимир Зеленский лидирует в электоральных рейтингах.
  • Некоторые планы Зеленского в случае победы на выборах раскрыл представитель его штаба Дмитрий Разумков.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийМВФвыборы президента 2019
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Все новости...
Зеленский
Зеленский опубликовал видео со Змеиного в 500-й день полномасштабной войны
Зеленский: Весь мир заинтересован, чтобы работал "зерновой коридор"
Зеленский поблагодарил Байдена за новый пакет военной помощи
Последние новости
18:20
Адвокаты обвиняемых в который раз перенесли слушания по делу изнасилования 14-летней девушки из Закарпатья
18:16
На Одесщину летят русские ударные дроны
18:09
Французские сенаторы после визита в Украину призвали увеличить поставки оружия
18:02
В рамках программы "еОселя" теперь можно покупать частные дома и таунхаусы
17:52
видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу
17:50
В Украине зарегистрировали еще три индустриальных парка: чем будут заниматься
17:45
В правительстве Дании хотят, чтобы украинцы вернулись домой, когда "наступит мир"
17:31
Япония передаст США ракеты для Patriot, необходимые для Украины
17:20
В России действуют лагеря для "лечения" гомосексуальности – WP
17:09
Кличко поручил срочно искать новый состав наблюдательного совета и правления "Киевгорстроя"
Все новости...
Реклама: