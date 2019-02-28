Зеленский рассказал представителю МВФ о первых шагах в качестве президента

Шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский встретился с постоянным представителем Международного валютного фонда в Украине Йост Люнгманом.

Об этом говорится в Facebook "Команда Зеленского".

Отмечается, что встреча состоялась еще 23 февраля и на ней речь шла о сотрудничестве Украины с МВФ.

Зеленский заявил о необходимости дальнейшего сотрудничества с Международным валютным фондом для улучшения экономической ситуации в стране.

У кандидата в президенты сообщили, что во время разговора с представителем МВФ помимо прочего Зеленский рассказал также о своей предвыборной программе и о первых шагах в случае, если его изберут президентом Украины.

"Среди прочего это установление верховенства права, реформа органов и сектора безопасности, искоренения коррупции, инициирование земельной реформы, обеспечения стабильности банковской системы и независимости работы НБУ", - говорится в сообщении.

В "Зе.Команде" добавили, что шоумен и кандидат в президенты встретился также с директором Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконеном и Чрезвычайным и Полномочным Послом Франции в Украине Изабель Дюмон.

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